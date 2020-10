Il cliente si presenta in ambulatorio con atteggiamento negativo (a volte persino fatalista) manifestando delusione e frustrazione nei confronti del plateau, vissuto e percepito come un fallimento terapico; in tali circostanze, non è raro che il soggetto, prima ancora di sedersi e chiudere la porta, esordisca così: <<Dottore, non dimagrisco più! Si sarà abbassato il metabolismo?>>.

Alcuni studi hanno rilevato che il plateau del peso si manifesta approssimativamente al 6° mese di terapia nutrizionale, ma (fino a poco tempo fa) nessuno era stato in grado di identificarne le cause. Contrariamente a quanto si possa intuire, lo stallo del peso è un evento prevedibile e raramente costituisce un effetto collaterale metabolico della dieta ipocalorica dimagrante .

Non Dimagrisco Più!

Riducendo ai minimi termini il lavoro di un professionista dell'alimentazione, quel che effettivamente consente la riduzione del peso corporeo è il bilancio energetico (BE), che deve essere obbligatoriamente negativo: BE = energia introdotta - energia spesa.

È chiaro che si tratta di un'affermazione semplicistica che non tiene conto di tutte le sfaccettature essenziali alla composizione di una terapia nutrizionale; d'altro canto, se il bilancio energetico non è negativo il dimagrimento non avviene. L'energia introdotta è costituita dalle calorie alimentari complessive, mentre quella spesa è il risultato della somma tra: metabolismo basale (e tutto ciò che comprende) + attività fisica complessiva.

Per ottenere un bilancio energetico negativo è quindi indispensabile:

Ridurre le calorie fornite dalla dieta;

Aumentare l'attività fisica complessiva e soprattutto gli auspicabili (AUS - semplice attività fisica o sport propriamente detto).

Fortunatamente il periodo delle "diete ipocaloriche selvagge" è terminato; un tempo non si teneva molto in considerazione la quantità di energia indispensabile a svolgere una vita "normalmente attiva" e la decurtazione calorica mirava esclusivamente alla perdita rapida e "sicura" del peso. Oggi, i professionisti sanno che è meglio non eliminare più del 30% delle calorie complessive e che mediamente eliminando 3500 calorie (kcal) alla settimana "dovrebbe essere" possibile ridurre il peso di circa 2 chilogrammi (kg) al mese. Questi accorgimenti sono indispensabili a preservare la massa muscolare che, se fosse ridotta, potrebbe incidere negativamente sul dimagrimento per la conseguente riduzione del metabolismo basale. Su quest'argomento (per certi versi) i culturisti avrebbero molto da insegnare; svolgendo un'attività di muscolazione, non solo ottengono un miglioramento della massa corporea, ma riescono a mantenere percentuali di grasso molto ridotte pur "divorando" migliaia di calorie tutti i giorni.

Aumentare la massa muscolare (o evitare che si riduca) praticando esercizi con i sovraccarichi è un ottimo metodo per ridurre il logoramento muscolare durante la dieta ipocalorica. Parallelamente, anche l'attività fisica prolungata (quindi aerobica) possiede numerosi vantaggi metabolici; essa, oltre a migliorare i parametri ematici, metabolici e di fitness generale, consente di aumentare significativamente il dispendio energetico complessivo; per contro, contribuisce ad aumentare l'appetito e necessita un incremento delle calorie totali.

Facendo il punto della situazione, se lo stallo del peso subentra verso il 6° mese di dieta, in base a quanto citato sopra, dovrebbe indicare una riduzione del metabolismo basale in seguito al deperimento della massa muscolare complessiva... e invece no!

Analizzando la composizione corporea dei soggetti in terapia nutrizionale che lamentano un plateau del peso è emerso che, dopo 6 mesi, la massa muscolare risulta ancora pressoché identica a quella di partenza; d'altro canto, ciò che si riduce drasticamente è la motivazione psicologica. Piccoli "sgarri" ed arrotondamenti nelle grammature vanno a compensare il bilancio energetico che non è più negativo, vanificando tutti i calcoli e le stime della dieta ipocalorica; pertanto, alla domanda:

<<...si sarà abbassato il metabolismo?>> noi terapisti, con un grande sorriso e voce sicura, risponderemo: <<...non si preoccupi, è tutto perfettamente normale. Vediamo di capire assieme il problema e di risolverlo... si accomodi e mi racconti come va con la dieta>>.

