Noci Pecan: Nutrizione, Dieta e Cucina

Generalità Le noci Pecan sono alimenti vegetali inquadrati nel gruppo della frutta secca. Hanno un valore energetico elevato ma anche un'ottima concentrazione di grassi essenziali; il sapore è ricco e burroso. Si possono consumare da sole o all'interno di preparazioni quali dessert, primi e secondi piatti. Shutterstock Le noci Pecan sono il frutto di una pianta originaria degli Stati Uniti d'America ed il loro commercio in Italia è sostenuto prevalentemente dall'importazione. L'albero delle noci Pecan appartiene alla famiglia delle Junglandaceae, Genere Carya, Specie illinoensis; la nomenclatura binomiale della pianta è quindi Carya illinoensis. NB. Di noci Pecan se ne conoscono diverse varietà. Il legno dell'albero è utilizzato come combustibile o aromatizzante per le carni affumicate. Il termine "Pecan" è di origine algonquiana (indiani d'America) e letteralmente significa "nocciola che richiede una pietra per essere rotta".

Descrizione Esteticamente, le noci Pecan paiono simili alla noce tradizionale italiana. Essendo drupe, sono costituite da un epicarpo, un mesocarpo e un endocarpo avvolgenti il seme (parte edibile). L'epicarpo e il mesocarpo sono carnosi (3-4mm), ma meno spessi rispetto alla noce tradizionale; l'epicarpo è dapprima verde e poi marrone. Epicarpo e mesocarpo, al momento della maturazione, si dividono in quattro sezioni come fossero i petali di un fiore. L'endocarpo è duro, legnoso e color bruno o rosso (in base alla varietà). Il seme è meno tubercolato e di colore più rossiccio rispetto a quello della noce comune. Le dimensioni delle noci Pecan sono simili alla noce tradizionale (2,6-6cmx1,5-3cm) ma la forma è tendenzialmente più allungata. L'albero Pecan è di grandi dimensioni; non sono rari gli esemplari che raggiungono i 40m di altezza per 2m di diametro al tronco, e pare ne siano stati individuati alcuni di oltre 50m di altezza (ma non ci sono prove documentate in merito). Le foglie sono di forma ellissoidale, di 30-45cm, verdi e caduche. Gli alberi di noci Pecan hanno sia i fiori maschili, sia quelli femminili, e l'impollinazione avviene principalmente per mezzo del vento. Le noci Pecan giungono a piena maturazione in autunno, più precisamente nel mese di ottobre. Le piante sono particolarmente longeve e vivono fino a 300 anni.

Origini e Coltivazione Le noci Pecan sono frutti tipici degli Stati Uniti, specie dell'area centro meridionale, e del Messico. Per la precisione, la presenza dell'albero Carya illinoensis si registra con maggior densità in: Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, e dal Coahulia sud a Jalisco e Veracruz. La coltivazione dell'albero per la produzione delle noci Pecan non è antica. Pare sia iniziata solo nel 1880 negli USA, paese che vanta una produttività annua fino all'80-95% del complessivo mondiale (150.000-200.000 tonnellate annue per 10.000.000 di alberi). Altre zone di coltivazione si collocano in America del sud, Cina, Australia, Sud Africa e Israele; in Italia esistono piccoli appezzamenti di noci Pecan presso la regione Sicilia. Le cultivar sono composte essenzialmente da "cloni", ragion per cui è necessario che alcuni di questi provengano da alberi diversi, poiché (a differenza di quelli nati da seme) questi non sono in grado di autoimpollinarsi e richiedono esemplari geneticamente estranei per la fecondazione. NB. L'albero di noci Pecan è predisposto alla carenza di nichel.