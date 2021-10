Noci Brasiliane: Nutrizione, Dieta e Cucina

Proprietà Nutrizionali

Le noci brasiliane sono alimenti normalmente classificati nell'insieme della frutta secca, o meglio, dei semi oleosi.

Non rientrano in alcuno dei 7 gruppi fondamentali degli alimenti, anche se per le loro caratteristiche nutrizionali dovrebbero far parte della V categoria, quella dei grassi e degli oli da condimento.

Ovviamente, la funzione delle noci brasiliane non è quella di "condire"; tuttavia, questi frutti rivelano alcune proprietà chimiche quasi sovrapponibili:

Apportano molte calorie: 656kcal/100g

Hanno una prevalenza dei grassi sulle proteine e sui glucidi: 66,4g/100g di parte edibile, ovvero circa l'85% dell'energia totale

Contengono parecchie vitamine liposolubili.

In relazione al peso, le noci brasiliano forniscono:

c.a. il 66% di grassi

c.a. il 14% di proteine

c.a. il 12% zuccheri.

Gli acidi grassi sono così ripartiti:

A causa del notevole contenuto in acidi grassi polinsaturi, le noci brasiliane sono poco conservabili e tendono a irrancidire facilmente.

Non contengono colesterolo ed apportano un'ottima quantità di fibra alimentare; 100g di questi semi possono coprire fino al 25% del fabbisogno di fibre per un adulto medio (30g/die).

Non delude nemmeno la concentrazione in vitamine e sali minerali.

La vitamina idrosolubile più presente è la tiamina (vitamina B1), mentre tra quelle liposolubili spicca il contenuto di vitamina E (tocoferoli).

In merito ai sali minerali, invece, si evidenziano le concentrazioni di: magnesio, fosforo, manganese, zinco e selenio.

Le noci brasiliane sono un alimento molto calorico, ragion per cui non vengono considerate idonee alla dieta per il sovrappeso.

D'altro canto, forniscono molti nutrienti utili per l'organismo e potrebbero essere inserite nel regime alimentare del malato di diabete tipo 2, dell'iperteso, dell'ipercolesterolemico e dell'ipertrigliceridemico.

Non contengono glutine e lattosio, ma possono risultare molto nocive in caso di allergia specifica.

La porzione media di noci del Brasile non dovrebbe superare i 30 g giornalieri, meglio se ripartiti in almeno due spuntini (secondari).

Per non eccedere con i grassi totali, alterando l'equilibrio nutrizionale della dieta, si consiglia di calibrare la quantità di olio da condimento in funzione della porzione di semi oleosi.

Ad esempio, togliendone un cucchiaino per ogni noce brasiliana da consumare (1 noce = 1 cucchiaino d'olio).