Le noccioline sono alimenti che appartengono al gruppo della frutta secca o semi oleosi. In Italia non trovano una vera e propria applicazione nutrizionale, poiché la tradizione culinaria mediterranea usa come fonte lipidica primaria l' olio extravergine di oliva .

L'olio di noccioline americane è in fase di studio nel programma "Advanced Life Support" della NASA per l'utilizzo nelle future missioni spaziali umane di lunga durata.

L'olio di arachidi o di noccioline è un olio alimentare utilizzato negli Stati Uniti e nel Regno Unito sia come condimento per le verdure crude, come l'insalata, sia come base di cottura ; in Italia invece, è impiegato prevalentemente per la frittura.

Le noccioline hanno un'elevata concentrazione di fibre alimentari , rappresentate quasi totalmente da molecole insolubili. Il colesterolo è assente, così come il lattosio ed il glutine . Sono considerate tra gli alimenti in assolto più ricchi di amminoacido fenilalanina; il contenuto di purine è di media entità. Non apportano livelli considerevoli di istamina e, contrariamente ad altri semi oleosi, non figurano tra gli alimenti istaminoliberatori. Bisogna tuttavia ricordare che le arachidi hanno un'alta incidenza allergizzante.

Lo Sapevi che…

Le noccioline vengono utilizzate per combattere la malnutrizione. "Plumpy Nut", "MANA Nutrition" e "Medika Mamba" sono paste a base di arachidi ad alto contenuto proteico, ad alta energia e ad alto contenuto di nutrienti, sviluppate come alimento terapeutico per aiutare i popoli in carestia. LOMS, l'UNICEF, il progetto "Peanut Butter" e "Medici Senza Frontiere" hanno utilizzato questi prodotti per aiutare a salvare i bambini malnutriti nei paesi in via di sviluppo.

Le arachidi possono essere utilizzate come legumi e cereali per creare una bevanda priva di lattosio, simile al latte, detta latte di arachidi, che viene promossa in Africa come mezzo per ridurre la malnutrizione tra i bambini.