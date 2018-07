Nervetti è il nome di un alimento di origine animale, normalmente considerato carne – anche se non sono costituiti da tessuto muscolare – ma più specificamente classificato nel quinto quarto dell'animale.

I nervetti rientrano nel I° gruppo fondamentale degli alimenti – cibi ricchi di proteine ad alto valore biologico, vitamine e minerali specifici. Contrariamente a quanto la maggior parte delle persone crede, sono alimenti poco calorici, magri e senza grosse concentrazioni di grassi saturi e colesterolo. Si prestano quindi alla maggior parte dei regimi alimentari; nei prossimi due paragrafi entreremo più nel dettaglio.

Non si tratta di nervi propriamente detti, o di organi, quali le frattaglie – ad esempio il fegato come alimento, il cuore come alimento, il cervello come alimento, la trippa, i polmoni come alimento, la milza come alimento ecc – e tantomeno di cotiche o midollo osseo. I nervetti sono invece costituiti, dal punto di vista anatomico, dalle capsule articolari cartilaginee degli arti inferiori ricavate dal vitello o dal maiale. L'animale di provenienza cambia in base alla località; in Emilia Romagna, ad esempio, sono molto apprezzati soprattutto quelli di suino, mentre in Lombardia si predilige il vitello.

I nervetti sono prodotti tipici della tradizione gastronomica padana; d'altro canto il loro consumo, come avviene per la maggior parte del quinto quarto, sta gradualmente diminuendo. Vengono consumati più abbondantemente nel milanese, dov'è particolarmente famosa la ricetta Insalata di Nervetti - "gnervitt o nervitt in insalàda".