Mushroom coffee: proprietà e benefici del caffè ai funghi

Giunto recentemente alla ribalta, il caffè ai funghi o Mushroom coffee in realtà non è una novità assoluta, visto che i funghi sarebbero stati usati come sostituto del caffè in Finlandia già durante la seconda guerra mondiale, quando i chicchi di caffè non erano disponibili, e sono presenti in molti preparati della medicina cinese, proprio per le loro proprietà benefiche.

Cos’è il caffè ai funghi

Il caffè ai funghi è una bevanda scura che si ottiene dall'unione di funghi macinati e chicchi di caffè, miscelati insieme in parti uguali.

I funghi utilizzati non sono quelli solitamente presenti nelle ricette culinarie ma sono funghi medicinali, considerati super food.

Il più usato è il Reishi, o Ganoderma Lucidum, che oltre a possedere proprietà preziose per il benessere fisico, contrasterebbe anche gli effetti collaterali negativi della caffeina. Esistono però Mushroom coffee realizzati con miscele di altri funghi come Shiitake, Chaga, Criniera del Leone e Coda di Tacchino.

A livello di gusto, il caffè ai funghi non si discosta molto da quello classico ma è leggermente più delicato.

Com'è fatto e come si consuma

Il caffè ai funghi si trova sotto forma di miscela solubile, preparato macinato o cialde, presso i rivenditori specializzati nella vendita di cibo bio o healthy, oppure online.

Per prepararlo, i funghi vengono disidratati, macinati in una polvere fine e preparati per essere consumati, esattamente come il caffè tradizionale, con moka, macchina per l'espresso, elettrodomestici per la preparazione del caffè americano, metodi a infusione o altro.

Il costo del caffè ai funghi è circa il doppio di quello normale e questo deriva dal fatto che i funghi medicinali non sono presenti in grandi quantità in natura, quindi la loro coltivazione, lavorazione e commercializzazione è piuttosto difficoltosa.