Murena: Proprietà Nutrizionali, Ruolo nella Dieta e Come Cucinarla

Come si cucina la murena?

La murena è un pesce ormai in disuso nella cucina italiana. Ricco di spine, dovrebbe essere consumato a partire da una taglia di almeno 3 kg. Ha molto "scarto"; oltre alle viscere, è opportuno rimuovere anche la pelle – scuoiandola intera da cruda, operazione che si può eseguire comodamente se appesa ad un gancio – la testa e tutta la coda – che parte dall'ano fino al vertice posteriore.

La murena si può mangiare in vari modi. Iniziamo precisando che per praticità è solitamente consigliabile porzionarla in tranci o fette – a seconda della ricetta. Le sue carni, sode e discretamente elastiche, tengono bene qualsiasi metodo di cottura. La murena è ottima cucinata per irradiazione sulla griglia a brace, per conduzione in padella o sulla piastra, lessata in acqua e fritta, e per convezione in forno o al barbecue americano.

La ricetta più famosa è la murena infarinata e fritta. Si tratta di una preparazione basilare, semplice, che però valorizza al massimo le caratteristiche organolettiche e gustative di questo pesce. La seconda ricetta più idonea alla murena è senz'altro la zuppa, nella quale però è necessario fare attenzione a non romperla per evitare la disseminazione delle lische – come per lo scorfano e la gallinella di mare.