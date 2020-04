Murazzano - Formaggio

Proprietà nutrizionali

Caratteristiche nutrizionali

Con il suo 50-55% di lipidi (valutati sulla sostanza secca), il murazzano è un formaggio grasso e molto energetico.

Si tratta di un prodotto che rientra nel II gruppo fondamentale degli alimenti e in quanto tale costituisce una buona fonte di: proteine ad alto valore biologico, vitamina B2 (riboflavina), calcio e fosforo. Tuttavia, il murazzano ha anche delle caratteristiche chimiche non proprio auspicabili, quali l'abbondanza di calorie, acidi grassi saturi, colesterolo e sodio.

L'energia è fornita in prevalenza dai lipidi, seguiti dai peptidi e da piccole quantità di glucidi.

Come anticipato, le proteine del murazzano contengono tutti gli amminoacidi essenziali nelle giuste proporzioni, mentre gli acidi grassi sono prevalentemente di tipo saturo; i carboidrati sono invece costituiti dal lattosio, ovvero lo zucchero del latte.

Sono assenti le fibre e il glutine, mentre la quantità di colesterolo è eccessivamente abbondante.

Tra le vitamine, come anticipato abbonda soprattutto la riboflavina (B2), ma sono apprezzabili anche la A (retinolo equivalenti) e ipoteticamente la B12 (cobalamina, per l'azione batterica nella fase di produzione).

Ribadiamo che i minerali più significativi sono il calcio, il fosforo e il sodio.

Aspetti dietetici

Il murazzano è un formaggio che non si presta alla nutrizione clinica, soprattutto alla dieta contro il sovrappeso (per l'eccesso di calorie), l'ipercolesterolemia (per la concentrazione di colesterolo e grassi saturi) e l'ipertensione sodio sensibile (per l'abbondanza di sodio proveniente dal sale).

E' invece un buon sostegno per la crescita scheletrica dei giovani e per il mantenimento della densità ossea degli adulti maturi (in particolare le donne che entrano in menopausa e gli anziani).

Il murazzano non si presta alla dieta per l'intolleranza al lattosio, all'istamina e per l'allergia alle proteine del latte. Non ha controindicazioni in caso di celiachia, ma non è ammesso dalla filosofia vegana e nemmeno da quella vegetariana, per il tradizionale uso di caglio animale.

L'assunzione di murazzano crudo dovrebbe essere evitata in gravidanza, poiché i formaggi a crosta fiorita hanno un maggior rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes, un microorganismo la cui infezione si rivelerebbe nociva per la salute del feto.

La porzione media di murazzano è di circa 80g.