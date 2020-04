Tra i minerali si notano concentrazioni significative di sodio e ferro ; per quel che concerne le vitamine, sono discreti i livelli delle idrosolubili B1 (tiamina), B2 (riboflavina) e PP (niacina). La mortadella di Bologna è un alimento che non si presta all'alimentazione consuetudinaria del soggetto in sovrappeso e/o affetto da patologie metaboliche, soprattutto ipertensione primaria sodio sensibile , ipercolesterolemia e sindrome metabolica in genere. Se contiene lattosio e glutine, va esclusa anche dagli schemi nutrizionali dell' intollerante allo zucchero del latte e del celiaco . E' da evitare anche nella dieta vegetariana , vegana , kosher, musulmana e induista.

Storia

Cenni storici sulla mortadella di Bologna

L'antenato della mortadella contemporanea risale al primo secolo, quando comparve nel territorio romano compreso tra il Lazio e l'Emilia Romagna; è verosimile ipotizzare che contribuirono alla tecnica di lavorazione di questo alimento le popolazioni etrusche e galliche, che per molti secoli hanno colonizzato questi territori (ad esempio a Kainua, una città etrusca che sorgeva sul Pian di Misano).

Da allora, i reperti non offrono alcuna traccia fino al Medioevo, quando divenne definitivamente uno degli alimenti simbolici della città di Bologna.

La “Corporazione dei Salaroli” nel 1376 aveva come stemma un mortaio con pestello; inoltre, in alcuni documenti si fa riferimento a una certa salsiccia avente tutte le caratteristiche della mortadella (anche se non sempre viene specificato il tipo di carne utilizzata). Tre secoli più tardi la reputazione della mortadella di Bologna esplose, come dimostrano le decine di tracce bibliografiche in merito. Nel 1644 venne documentata la prima ricetta da Vincenza Tanara ne “l'economia del cittadino in villa”. Vent'anni dopo il cardinale Girolamo Farnese impose di produrre la mortadella di Bologna solo ed esclusivamente con carne di maiale.

E' quindi ovvio che la mortadella, così come la conosciamo oggi, nacque proprio nel capoluogo della regione Emilia Romagna. Altrove (fuori dai territori dell'IGP) viene riprodotta in maniera abbastanza fedele all'originale o in stile proprio, ma con denominazione differente. Quella di Prato è una specialità toscana, viene aromatizzata con aglio e colorata con alchermes. La mortadella di Amatrice invece, tipica laziale, viene affumicata.