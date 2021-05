Quali sono i momenti migliori per bere acqua?

Benefici del bere acqua al mattino Bere un bicchiere d'acqua come prima cosa al mattino è un modo corretto per iniziare la giornata in modo ottimale. È assodato che bere acqua al risveglio faciliti il mantenimento di sane abitudini di idratazione e aumenti l'assunzione di liquidi durante il giorno. Quando si è disidratati, è necessario aumentare l'assunzione giornaliera di acqua per aumentare i livelli di idratazione, il che può essere particolarmente utile per migliorare l'umore, la funzione cerebrale e i livelli di energia. Infatti, diversi studi dimostrano che anche una lieve disidratazione può influenzare negativamente la memoria, la concentrazione, i livelli di ansia e l'affaticamento.

Bere acqua prima dei pasti Bere un bicchiere d'acqua appena prima di sedersi a tavola e consumare un pasto, sia esso il pranzo o la cena, è un'ottima strategia nel caso in cui si stia osservando un regime alimentare che ha come obiettivo la perdita di peso. In questo modo non solo aumenta la sensazione di sazietà, ma si riesce anche a ridurre l'assunzione di cibo durante quel pasto. Ad esempio, diversi studi hanno rilevato come bere 500 ml di acqua 30 minuti prima di colazione riduca il numero di calorie consumate del 13%; bere 300-500 ml di acqua prima di pranzo riduce la fame e l'apporto calorico del pasto.

Meglio bere prima o dopo l'allenamento? Durante l'allenamento si perdono acqua ed elettroliti attraverso il sudore. Bere molta acqua prima e dopo l'esercizio è importante per mantenere il corpo idratato e aiutare a reintegrare i liquidi persi. Un'eccessiva perdita di liquidi durante l'allenamento può anche danneggiare le prestazioni fisiche e causare squilibri elettrolitici. Si consiglia di bere acqua o una bevanda elettrolitica dopo l'esercizio per aiutare a reintegrare i liquidi persi e ottimizzare le prestazioni e il recupero.