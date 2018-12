Proprietà nutrizionali del mojito

Il mojito è considerato una bevanda "vuota", cioè priva o carente di fattori nutrizionali utili per la salute.

Apporta circa 145 kcal per porzione (che, su 100 g di parte edibile, sono circa 80 kcal), costituite prevalentemente dall'alcol etilico del rum chiaro e dai glucidi semplici / solubili dello zucchero di canna – rispettivamente in quantità di circa 15,0 g C2H5OH e 12,7 g CHO a porzione.

Il rum chiaro, quindi bianco o poco invecchiato, è un superalcolico distillato con una gradazione alcolica che si aggira mediamente al 40,0 %. In un bicchiere di mojito se ne utilizzano circa 40-45 ml (13 – 1,5 oz), che gli conferiscono una gradazione alcolica di circa 8 °.

Il mojito non contiene quantità rilevanti di proteine, grassi, fibre, colesterolo, minerali e vitamine. È inoltre privo di lattosio, glutine, purine, amminoacido fenilalanina, purine e istamina. Non bisogna tuttavia dimenticare che l'alcol è un fattore istamino-liberatore molto potente, ragion per cui potrebbe incidere negativamente sull'ipersensibilità correlata a questa molecola.

L'unico ingrediente che fornisce nutrienti vitaminici e minerali è il succo di lime, al quale si attribuisce l'aumento di folati, vitamina C (acido ascorbico) e potassio.

Alcol etilico: forte antinutriente

L'alcol etilico fornisce "inutilmente" 7 kcal / g, poiché non può essere utilizzato direttamente nei processi ossidativi cellulari e al contrario richiede la conversione preliminare in acidi grassi.

È anche un potente insulino stimolante, ipoglicemizzante, irritante per le mucose del tubo digerente, responsabile dell'accumulo di grassi nel fegato (steatosi grassa alcolica) ed un fattore antinutrizionale molto potente – ridice l'assorbimento e / o il metabolismo di nutrienti utili o addirittura essenziali.

È quindi deducibile che l'abuso cronico di alcol etilico si correli positivamente ad un aumento dell'incidenza di malnutrizione generalizzata e specifica; tuttavia, questo non avviene solo per l'effetto antinutrizionale dell'alcol etilico, ma anche per un fattore comportamentale. L'etilismo o alcolismo, in quanto tossicodipendenza, è responsabile di una disorganizzazione dietetica tale da rende insufficiente sia l'assunzione dei cibi che quella di acqua. Inoltre, quantità rilevanti di alcol etilico possono peggiorare l'assorbimento intestinale, favorendo in cronico la comparsa di diarrea e, talvolta, determinando in acuto la manifestazione del vomito.

Tutto ciò promuove la disidratazione e compromette lo stato nutrizionale fino all'insorgenza di malnutrizione, con particolare riferimento a: calorie totali – da carboidrati – amminoacidi essenziali, grassi essenziali, fibre e fitoelementi, minerali e soprattutto vitamine. Per di più, esiste una stretta correlazione tra abuso d'alcol e ipovitaminosi specifica di tiamina o vit B1 – l'unica vitamina a non poter essere immagazzinata in riserve nel fegato.

Il quadro più frequente di malnutrizione da etilismo, che può manifestarsi gravemente dopo intossicazioni acute gravi, ma anche nell'abuso cronico, è lo squilibrio idrosalino. Questo si traduce in una carenza d'acqua e di ioni come il potassio ed il sodio; se è presente il vomito incoercibile, può verificarsi una perdita eccessiva di succhi gastrici – quindi di cloro e idrogeno – che sfocia nell'alcalosi metabolica. Nota: nonostante il vomito prolungato possa determinare alcalosi, gli etilisti mal nutriti soffrono anche dell'accumulo di sostanze tossiche nel sangue dette corpi chetonici, con pH tendenzialmente acido, che possono determinare acidosi metabolica. L'ipovitaminosi da tiamina (vit B1) può causare l'Encefalopatia di Wernicke, mentre la malnutrizione calorica sfocia spesso nella comparsa di marasma. Si accompagnano, ovviamente, molte altre comorbilità come la sofferenza muscolare da deficit proteico, anemia sideropenica e/o perniciosa, ipovitaminosi gravi di vario genere con principio di pellagra, ber beri, scorbuto ecc.