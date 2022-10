Modi sani per cucinare le uova: quali sono e consigli

Le uova sono una delle fonti di proteine ​​più ricche di nutrienti da inserire in un regime alimentare sano ed equilibrato. Offrono un apporto apprezzabile di diverse vitamine e minerali. Ci sono tanti modi per prepararle, ma è proprio il modo in cui si cucinano le uova ad influire sulle loro proprietà. Le uova, infatti, contengono proteine ​​e grassi sani, colina, vitamine del gruppo B , vitamina D, colesterolo buono, zinco e ferro, benefici per la salute. Ecco perché è importante cucinare le uova in modo da preservare , o addirittura migliorare, il loro profilo nutrizionale.

Come influisce il metodo di cottura

Come cucinare le uova influisce sulla nutrizione. Il processo di cottura delle uova rende i nutrienti in esse contenuti, in particolare le proteine, maggiormente biodisponibili, così come evidenziato in uno studio del 2013 pubblicatro sul ‌The Journal of Food Sciences and Nutrition‌. In altre parole, cucinare le uova fa in modo che il corpo possa assorbire e utilizzare più proteine ​​e vitamine. In linea generale, il modo più salutare per mangiare le uova sarebbe quello di usare calore sufficientemente alto da uccidere i batteri patogeni, ma non troppo alto da ridurre i nutrienti o causare l'ossidazione del colesterolo. Gli ossisteroli sono stati collegati a un aumento del rischio di malattie. Inoltre, cuocere le uova a fuoco alto può danneggiare gli antiossidanti benefici, come la vitamina A, che aiutano a combattere il danno ossidativo nel corpo.