Mitili nella dieta

I mitili sono alimenti adatti a buona parte dei regimi alimentari. Nonostante la bassa concentrazione di grassi, non si tratta di cibi tra i più digeribili in assoluto, anche se la loro nota "pesantezza" è frutto di una distorsione popolare. Porzioni significative sono inadeguate per i soggetti con complicazioni digestive tipo: dispepsia, gastrite, ipercloridria, ipocloridria, malattia da reflusso gastroesofageo, ulcera gastrica o duodenale.

Cucinati anche con pochi grassi aggiunti, ad esempio olio extravergine di oliva, i mitili si prestano benissimo alle diete dimagranti – ipocaloriche e normolipidiche. L'abbondanza di proteine ad alto valore biologico li rende alimenti ideali per la dieta dei soggetti malnutriti, defedati o con aumentato fabbisogno di amminoacidi essenziali. Questo tipo di alimenti è consigliabile in caso di attività motoria sportiva ad altissima intensità, soprattutto nelle discipline di forza o con una componente ipertrofica muscolare molto importante, e per tutte le discipline aerobiche particolarmente prolungate. Per lo stesso motivo, sono adatti anche in caso di allattamento, ridotta capacità di assorbimento intestinale – anche se in tal caso è necessaria una valutazione medica – e in terza età – nella quale il disordine alimentare e il diminuito assorbimento intestinale dovuto all'invecchiamento tendono a creare un deficit proteico.

Gli omega 3 semi essenziali biologicamente attivi sono considerati nutrienti importantissimi per: la costituzione delle membrane cellulari, lo sviluppo del sistema nervoso e degli occhi – nel feto e nei bambini – la prevenzione e la cura di alcune patologie metaboliche – ipertrigliceridemia, ipertensione arteriosa ecc – il mantenimento delle funzioni cognitive in terza età, la riduzione di alcuni sintomi di nevrosi – depressivi – ecc.

Per l'assenza di glutine e lattosio, i mitili sono pertinenti nella dieta per la celiachia e per l'intolleranza allo zucchero del latte. L'abbondanza di purine li rende indesiderati, soprattutto in porzioni considerevoli, nel regime nutrizionale per l'iperuricemia, soprattutto di grave entità – con attacchi gottosi – e in quello per la calcolosi o litiasi renale da acido urico. Vanno esclusi dal regime nutrizionale contro l'intolleranza all'istamina e in quello per la fenilchetonuria.

I mitili, crescendo immersi nell'acqua di mare, contengono alti livelli di sodio. Questo inconveniente può essere risolto eliminando gran parte del liquido di cottura che essi rilasciano schiudendosi in cottura. D'altro canto, in linea generale, è consigliabile ridurne la porzione in caso di ipertensione arteriosa primaria sodio sensibile.

Poiché le vitamine idrosolubili del gruppo B hanno una funzione principalmente coenzimatica, essendone ricchi, i mitili possono essere considerati una buona fonte di nutrienti che supportano la maggior parte delle funzioni cellulari. La vitamina A invece, è determinante per la funzione visiva, riproduttiva, per il differenziamento cellulare ecc. Il fosforo è uno dei costituenti principali del tessuto osseo (idrossiapatite) e nervoso (fosfolipidi) ma, per la sua abbondanza nei cibi, difficilmente risulta carente nella dieta. Il potassio, di cui gli alimenti di origine animale non sono generalmente considerati fonti nutrizionali primarie, è un minerale alcalinizzante responsabile della trasmissione neuromuscolare, che può anche ostacolare gli effetti negativi dell'eccesso di sodio nella terapia contro l'ipertensione arteriosa sodio sensibile. Il ferro, altamente biodisponibile, partecipa al raggiungimento della razione raccomandata indispensabile alla produzione di emoglobina e non solo; ricordiamo che il fabbisogno di ferro e quindi la possibilità di carenza sono maggiori nelle donne fertili, in quelle gravide e nei maratoneti. Lo iodio, infine, è necessario al corretto funzionamento della ghiandola tiroide – deputata alla regolazione del metabolismo cellulare previo secrezione degli ormoni T3 e T4.

Per essere mangiati crudi, i mitili devono necessariamente provenire da fonti certificate ma, anche in tal caso, non è da escludere che possano ospitare una carica batterica "fastidiosa". Cotti, sempre da fonti sicure, non hanno controindicazioni di natura igienico sanitaria, nemmeno nella dieta in gravidanza.

I mitili non si prestano alla dieta vegana e vegetariana; dovrebbero essere contrari al consumo di animali anche buddhisti e induisti osservanti. Trattasi anche di alimenti haram (non halal) per la religione musulmana; vengono proibiti anche dal casherut ebraico.

La porzione media di mitili è di circa 75-100 g (65-85 kcal), che equivalgono a 230-300 g di mollusco crudo chiuso.