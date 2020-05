Miso: Nutrizione e Dieta

Il miso viene ricavato per fermentazione dell'amido ad opera di microorganismi fungini; il più diffuso appartiene al Genere Aspergillus, specie oryzae (nomenclatura binomiale Aspergillus oryzae). Secondariamente crescono anche piccole colonie batteriche benefiche (probiotici) o innocue per la salute dell'uomo.

NB: L'A. oryzae è la stessa muffa (fungo filamentoso) utilizzato nell'industria alimentare per ottenere la salsa di soia, il sake, l'aceto di riso ecc.

Il ciclo produttivo del miso potrebbe essere così riassunto:

Conservazione e Utilizzo

Il miso è commercializzato in contenitori sigillati ermeticamente e dopo l'apertura necessita la conservazione in frigorifero. La durata è di alcuni giorni; in sottovuoto oltrepassa la settimana.

L'utilizzo gastronomico più corretto del miso è a crudo; in alternativa può essere sciolto nei cibi caldi (ad esempio nelle zuppe), ma a temperature inferiori ai 72°C. Questo accorgimento è finalizzato a conservare intatte le colonie batteriche e le muffe positive dell'alimento. Non a caso il miso “naturale” viene considerato anche un alimento probiotico.

Il miso è un'ingrediente essenziale di molte ricette giapponesi e conferisce sapidità, gusto e aroma. La più famosa è la zuppa di miso, mangiata quotidianamente a colazione (con una ciotola di riso bianco “gohan”) dalla maggior parte della popolazione nipponica.

Viene utilizzato in molti altri tipi di zuppa e paste in brodo, tra cui: ramen, udon, nabe, e imoni. In genere, questi piatti hanno il termine “miso-” prefisso al nome specifico (ad esempio, miso-udon).

Il miso è anche un ingrediente basilare per alcune salse dolci di consistenza variabile; la più famosa è chiamata mochi dango. Queste glasse vengono utilizzate soprattutto durante i festival locali o nazionali, anche se la loro disponibilità commerciale è pressoché costante.

Quello di soia è utilizzato per confezionare una salamoia chiamata misozuke. Queste conserve sono costituite soprattutto da cetriolo, daikon, hakusai (cavolo cinese) o melanzane. Rispetto ai cibi in salamoia tradizionali, risultano più dolci e meno salate.

Altri utilizzi culinari del miso sono: