Minestrone antinfiammatorio: ricetta per purificare il colon

Per ripulire il colone, e ristabilire equilibrio del microbiota intestinale, ossia l'insieme dei microorganismi che si trovano all'interno dell' intestino - batteri , virus ed eucarioti -è fondamentale osservare un regime alimentare antinfiammatorio che aiuti l'intestino ad essere in salute e quindi a svolgere le funzioni essenziali per le quali è chiamato, come ad esempio, sostenere il sistema immunitario .

Minestrone antinfiammatorio: ingredienti

La preparazione del minestrone antinfiammatorio per ripulire il colon è molto semplice. Può prevedere l'utilizzo di soli ingredienti vegetali (le verdure possono essere scelte a seconda della stagionalità e dai gusti soggettivi, facendo attenazione ad alcuni ortaggi in caso di sindrome del colon irritabile -box successivo, ndr), con aggiunta di un cereale, come quinoa oppure riso in caso di intolleranza al glutine o celiachia, ed eventualmente l'aggiunta di un uovo sodo per un pasto completo anche a livello proteico.