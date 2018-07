Proprietà nutrizionali della milza

La milza appartiene al I° gruppo fondamentale degli alimenti – fonte nutrizionale di amminoacidi essenziali, sali minerali e vitamine specifici.

Ha un apporto energetico moderato, fornito prevalentemente dalle proteine, seguite dai lipidi. I peptidi sono ad alto valore biologico, contengono cioè tutti gli amminoacidi essenziali nelle giuste quantità e proporzioni rispetto al modello proteico umano. Il profilo lipidico della milza evidenzia una ripartizione quasi uguale tra grassi saturi e insaturi; i polinsaturi sono scarsi.

La milza non contiene fibre e, a prescindere dallo stato nutrizionale dell'animale macellato, è ricchissima di colesterolo. Non contiene lattosio, glutine ed istamina; abbondano invece le purine e l'amminoacido fenilalanina.

In merito alle vitamine, la milza contiene molte idrosolubili del gruppo B, soprattutto: tiamina (vit B1), riboflavina (vit B2) e niacina (vit PP); è molto apprezzabile, perché rara negli alimenti di origine animale, la presenza di acido ascorbico (vit C). Eccezion fatta per il retinolo e gli equivalenti (vit A e provitamina A), pare generalmente irrilevante il contenuto di vitamine liposolubili. Nota: La vitamina C è termolabile, ragion per cui non "resiste" alla cottura disattivandosi irreversibilmente prima di essere introdotta con il pasto.

Per quel che concerne i minerali, la milza si distingue per l'eccellente concentrazione di ferro – altamente biodisponibile. Sono ottimi i livelli di fosforo e zinco; discreto quello di potassio.

Aspetti igienici della milza come alimento

La milza è un organo incaricato di ospitare linfociti T, B e monociti, degradare i globuli rossi e le piastrine invecchiati, riciclare il ferro del gruppo eme degli eritrociti, immagazzinare sangue e, solo in fase embrionale, generare cellule della linea emopoietica.

Non metabolizza i farmaci, come il fegato, e non filtra il sangue, come i reni; ciò significa che, pur contenendo molto sangue, rispetto ai suddetti, "non dovrebbe" contenere residui farmacologici e di inquinanti – metalli pesanti, pesticidi, diossine, PFAS ecc. È comunque buona norma acquistare la milza da fonti regolari, certificate, che attuano regolari controlli veterinari, e dotate di tracciabilità e rintracciabilità.

La milza non è particolarmente soggetta a parassitosi. Le infezioni batteriche possono raggiungerla soprattutto quando l'animale è gravemente ammalato e va incontro a setticemia; in tal caso, le creature provenienti da macelli ufficiali non vengono immesse sul mercato. È invece più comune che la milza entri in contatto con agenti virali ma si tratta generalmente di patologie che il sistema immunitario dell'animale combatte autonomamente. Ad ogni modo, essendo un alimento da preparare mediante cottura totale e profonda, possiamo definire che la milza non abbia un rischio biologico e microbiologico superiore ai tagli muscolari.