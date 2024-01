Miele: composizione chimica

Miele nella dieta

La composizione del miele

Il miele è una sostanza zuccherina prodotta dalle api per trasformazione enzimatica, basata sulla parziale conversione del saccarosio (del nettare e della melata) negli zuccheri semplici glucosio e fruttosio. Analogamente al nettare, presenta una composizione assai variabile a seconda delle piante dalle quali proviene, mediamente rappresentata da:

Zuccheri 66-83% Glucosio, fruttosio, saccarosio oligosaccaridi

Acqua 13-20%

Gomme e destrine 1-5%

Proteine 1%

Sostanze minerali 0.05-0.3 %

Enzimi, acidi organici, vitamine tracce

Mentre le sostanze minerali (calcio, ferro, alluminio, magnesio, solfati, carbonati vari, acido fosforico...) provengono direttamente dal nettare, le proteine provengono dall'apparato digerente dell'ape durante la trasformazione del nettare in miele.

E' opportuno consumarne solo occasionalmente quando siano presenti: bassi valori di sensibilità all'insulina, ridotta tolleranza al glucosio, diabete conclamato, obesità, dislipidemie.

Fluidità

Appena entrato nei favi il miele è normalmente dotato di un buon grado di fluidità, variabile in relazione alla qualità del nettare. Qualche tempo dopo l'estrazione dai favi, generalmente solidifica e schiarisce, pur conservando la stessa tonalità di colore inizialmente presente. Per assumere questo stato il miele impiega un tempo variabile, inversamente proporzionale al tenore di saccarosio che, appunto, lo favorisce. A bassa temperatura il miele cristallizza con maggiore rapidità. La fluidità del miele è da porre in relazione anche con i trattamenti termici cui può essere sottoposto: il saccarosio riscaldato fonde e d imbiondisce gradualmente; fruttosio e glucosio vanno incontro a disidratazione, ciclizzazione e polimerizzazione. Nella fase di ciclizzazione compare un aldeide (l'idrossimetilfurfurale HMF) che consente di segnalare l'avvenuto trattamento termico. La concentrazione di tale composto è infatti utilizzata per catalogare il miele, valutare l'entità del riscaldamento subito, svelare la fraudolenta miscelazione con zucchero da tavola. Dai dati bromatologici riportati in tabella si può notare come il miele presenti un elevato contenuto di glucidi, che si traduce in un apporto energetico pari a 300 kcal/100 gr; minerali e vitamine sono presenti in tracce. Il miele è pertanto un alimento ad elevata densità energetica, di veloce digestione, particolarmente utile quando si debba prontamente rifornire l'organismo di risorse energetiche. Posto a confronto con il saccarosio, il miele presenta un minor apporto calorico, un indice glicemico leggermente più elevato ed un maggiore potere dolcificante, grazie alla liberazione di buona parte del fruttosio. La presenza di composti antiossidanti di natura fenolica, tipica soprattutto dei mieli scuri, ne esaltano ulteriormente il vantaggio nutrizionale rispetto ad altri dolcificanti energetici. Tuttavia, la scarsa presenza di componenti vitaminico-minerali lo pone comunque tra gli alimenti di cui è bene fare uso solo in piccole quantità, da destinarsi principalmente alla prima colazione, essendo questo il momento più propizio per l'ingestione di zuccheri semplici.

