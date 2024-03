Miele bianco: cos'è e perché fa bene

Il miele bianco è originario del Kirghizistan, dove viene prodotto da diversi agricoltori che lo esportano in tutto il mondo. Si ottiene solamente dal nettare impollinato dei fiori di campo estivi che sbocciano nei prati attorno al lago Issyk-Kul. La consistenza è densa e cremosa e il gusto si avvicina al cioccolato bianco.

I fiori di questo miele sono: salvia, erba medica, trifoglio bianco ed erba fuoco. Il miele bianco è un miele grezzo, smielato direttamente dall'alveare, confezionato e consumato senza alcuna alterazione delle sostanze nutritive. Va consumato senza superare i 60 gradi del liquido in cui, ad esempio, viene inserito come dolcificante. Oltre quella temperatura parte dei nutrienti andranno a deteriorarsi.

Il miele bianco è unico?

No, esistono due varietà di miele bianco: quello appena descritto, e una varietà che si raccoglie dalle piante di kiawe, nelle Hawaii. Si raccoglie come liquido che poi cristallizza naturalmente una volta spalmato come se fosse una crema o un burro. Difficile trovarlo in commercio.