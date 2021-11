Forno a Microonde - Cottura a Microonde

Generalità

Il forno a microonde - o più semplicemente “microonde” - è un elettrodomestico da cucina che riscalda e cuoce il cibo mediante l'esposizione a radiazioni di natura elettromagnetica.

Tali radiazioni inducono le molecole polari del cibo a ruotare miliardi di volte al secondo e ad urtare tra loro, producendo energia termica; questo processo è noto come “riscaldamento dielettrico”.

I forni a microonde cucinano i cibi con rapidità ed efficienza, poiché esercitano un'eccitazione del tutto uniforme (soprattutto in riferimento agli altri metodi) su tutti gli alimenti ad elevato contenuto d'acqua (meno su quelli più densi e con scarsa umidità).

Il primo forno a microonde fu inventano dopo la Seconda Guerra Mondiale da Percy Spencer, che utilizzò la tecnologia radar sviluppata dalla nazione americana durante il conflitto; non a caso, il primo nome del forno a microonde (1946) fu "Radarange".

La “Raytheon” (azienda statunitense per la difesa) concesse poi la licenza di utilizzo dei suoi brevetti all'uso domestico, introdotto da W. J. Tappan nell'anno 1955; tuttavia, gli strumenti erano ancora troppo grandi e soprattutto costosi per poter essere applicati nell'uso casalingo. Nel 1967 la “Amana Corporation” introdusse il primo “piano di lavoro a microonde” e il relativo utilizzo si diffuse rapidamente nelle cucine commerciali e casalinghe di tutto il mondo.

Oggi, i forni a microonde sono molto utilizzati, soprattutto per il riscaldamento dei cibi già cotti e per la cottura di una particolare varietà di cibi. Sono utili anche per lo scioglimento rapido di certi ingredienti altrimenti più impegnativi, come il burro ed il cioccolato da fondere (tradizionalmente lavorati a bagnomaria).

come funziona il forno a microonde? Alcune delle molecole che compongono il cibo - in particolare quelle d'acqua, ma anche i lipidi e i carboidrati - tendono ad allinearsi nella direzione del campo elettrico eventualmente presente, un po' come l'ago di una bussola tende ad allinearsi con il campo magnetico della terra. Tale caratteristica è dovuta al fatto che queste molecole presentano un'estremità con carica elettrica positiva e un'altra con carica negativa; per questo motivo si definiscono molecole polari o polarizzate o dipoli elettrici. All'interno di un forno a microonde si genera un campo elettrico che inverte la propria direzione alcuni miliardi di volte al secondo. Di conseguenza, le molecole polari degli alimenti cambiano il proprio orientamento diverse miliardi di volte al secondo; tale movimento genera un continuo urto tra le molecole adiacenti, con reciproco trasferimento di moto. Da qui origina il calore diffuso che permette la cottura del cibo fino a qualche centimetro di profondità. Le microonde riscaldano con più efficienza l'acqua, ma in misura minore anche grassi, zuccheri e ghiaccio.

A differenza dei forni convenzionali, di solito, i forni a microonde non raggiungono temperature sufficienti ad innescare sensibilmente le reazioni di Maillard (vedi anche: cuocere gli zuccheri, cuocere i grassi, cuocere le proteine), quindi - ad esempio - non sono adatti per la doratura di toast e crostini. Alcune eccezioni si verificano nei casi in cui il forno a microonde venga utilizzato per riscaldare impasti ricchi di olio o altri prodotti molto grassi (come il lardo o la pancetta), che raggiungono temperature di gran lunga superiori rispetto a quelle dell'acqua. In alternativa, esistono accessori con sottili rivestimenti di metallo che, divenendo piuttosto caldi, possono tostare i cibi che si trovano in contatto con essi.

Proprio a causa del fatto che raramente si raggiungono le temperature necessarie a frittura, gratinatura ed arrostimento, nella cucina professionale i forni a microonde svolgono un ruolo piuttosto limitato. Tuttavia, la tecnologia del microonde può essere integrata ad altre tipologie di cottura (ad es. precottura destinata all'arrostimento); oppure, i forni stessi possono essere fabbricati mediante integrazione ad altri sistemi di produzione del calore (come il grill); in quest'ultimo caso si parla di forni combinati. Inoltre, certi strumenti più moderni possono far parte delle così dette unità “over-the-range”, con cappe aspiranti incorporate.

