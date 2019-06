Ormai quasi in tutte le cucine è presente il forno a microonde. Comodo per scaldare, scongelare e cucinare, questo forno utilizza delle microonde che permettono una cottura facile, veloce e omogenea.

Forno a microonde: come usarlo correttamente?

L'utilizzo del forno a microonde è davvero elementare: basta scegliere il programma e la funzione di proprio interesse, selezionare peso e temperatura, quindi procedere cliccando semplicemente un pulsante. Se tutto è stato scelto correttamente, non ci sarà alcun bisogno di monitorare la preparazione dei cibi: sarà lo stesso microonde ad avvisarci una volta terminata la sua attività. La facilità di questo tipo di forno, unita alla sua efficienza, ha fatto innamorare anche i fedelissimi del classico forno elettrico o a gas. Ma proprio come per i forni più tradizionali, anche il microonde necessita di recipienti e pirofile apposite. Quando si acquistano dei contenitori, dunque, è sempre bene controllare che sia presente l'apposita dicitura. Per essere adatto all'uso nel forno a microonde, infatti, un recipiente deve essere trasparente alle onde, questo vuol dire che il contenuto deve cuocersi, scaldarsi o scongelarsi, mentre le pareti del contenitore devono restare tiepide, se non addirittura fredde.

Recipienti per microonde

Oggi vi portiamo a scoprire alcuni tipi di recipienti idonei all'uso nel forno a microonde.

(fonte: Photo Courtesy)

Emsa, azienda specializzata nella produzione di contenitori, caraffe, utensili da cucina versatili, robusti e di buona qualità, propone un set composto da 3 recipienti per il forno a microonde di diverse misure, utili per scaldare cibi direttamente da frigo o freezer. Questi contenitori sono realizzati in materiali che assicurano un'ottimale distribuzione del calore.

(fonte: Photo Courtesy)

Un recipiente indicato per cucinare, scaldare o scongelare nel forno a microonde è Cooky. Si tratta di un contenitore composto da tre strati (la base, il cestello e il coperchio), in grado di mantenere inalterate vitamine e sali minerali grazie alla cottura a vapore. E' suggerito anche per la conservazione degli alimenti in frigo e in freezer.

(fonte: Photo Courtesy)

Ecco, invece, un pratico cuocipasta da forno a microonde. Si tratta di Tescoma Purity Microwave, un recipiente che permette di preparare qualunque tipo di pasta (lunga o corta) facilmente e senza pericolo che si scuocia. La pasta, una volta cotta nel microonde potrà essere scolata direttamente nel recipiente di cottura. Tescoma Purity Microwave è realizzato in un materiale antibatterico che non assorbe odori e colori dei cibi e che è molto semplice da pulire sotto l'acqua.

(fonte: Photo Courtesy)

Il Microwave Contenitore è un recipiente appositamente pensato per scaldare i noodles ma può essere tranquillamente utilizzato per riscaldare pasta, stufati e zuppe. Si può scaldare il contenuto nel microonde per poi mangiare direttamente dalla capiente ciotola. Questo prodotto, adatto anche per la conservazione in freezer, è dotato di uno speciale tappo di rilascio graduale della pressione.