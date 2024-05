L'olio d'oliva è un pilastro della dieta mediterranea e il suo consumo costante porta con sé numerosi benefici. Secondo un nuovo studio, ai tanti già noti si aggiunge quello che ridurrebbe la probabilità di morire di demenza, Alzheimer e altre patologie cerebrali degenerative. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Cosa dice lo studio Lo studio è stato presentato in anteprima a un incontro annuale dell'American Society of Nutrition e poi pubblicato sulla rivista JAMA Network Open, ed è uno dei primi a indagare la relazione tra dieta e morte correlata alla demenza. I ricercatori che l'hanno portato avanti hanno seguito circa 90.000 volontari nel corso di quasi tre decenni, 60.582 donne e 31.801 uomini, e hanno scoperto che il consumo di sette grammi di olio d'oliva ogni giorno sarebbe collegato a un minor rischio di morte per demenza. Lo studio ha svelato che anche sostituire la margarina o la maionese con olio d'oliva ha lo stesso effetto. "La nostra ricerca rafforza le linee guida in termini di salute e alimentazione, che raccomandano l'uso di oli vegetali come l'olio d'oliva, e suggerisce che queste raccomandazioni non solo supportano la salute del cuore ma potenzialmente anche quella del cervello", spiega l'autrice dello studio Anne-Julie Tessier, RD, PhD , ricercatrice post-dottorato presso l'Università di Los Angeles.

Come si è svolto A partire dal 1990, i partecipanti allo studio hanno risposto a un questionario in merito alle proprie abitudini alimentari ogni quattro anni e questo ha fornito ai ricercatori informazioni sulla loro dieta generale, oltre alla frequenza con cui consumavano olio d'oliva, utilizzato per cucinare o aggiunto ai pasti. Nel corso dello studio, 4.749 di loro sono deceduti a causa della demenza ma i ricercatori hanno scoperto che quelli che consumavano più di mezzo cucchiaio di olio d'oliva ogni giorno avevano un rischio inferiore del 28% di morire di demenza, rispetto a coloro che non consumavano mai o raramente olio d'oliva. Inoltre, la sostituzione di 5 grammi o circa un cucchiaino di margarina o maionese al giorno con olio d'oliva è stata associata a un rischio inferiore dell'8-14% di demenza fatale, indipendentemente dalla qualità generale della dieta. È anche importante notare che gli individui deceduti causa demenza avevano maggiori probabilità di essere portatori di APOe4, un gene che aumenta il rischio di malattia di Alzheimer e induce l'organismo a produrre più colesterolo. Sebbene la ricerca sia osservativa e non dimostri che l'olio d'oliva causi un ridotto rischio di demenza fatale, suggerisce che questo condimento può avere proprietà benefiche per la salute del cervello, che si aggiungono a quelle già note per la salute del cuore. "Alcuni composti antiossidanti presenti nell'olio d'oliva possono attraversare la barriera emato-encefalica, avendo potenzialmente un effetto diretto sul cervello" ha affermato Tessier. Sebbene il nuovo studio abbia dato risultati promettenti e supporti la ricerca attuale sull'aggiunta di olio d'oliva come parte di una dieta sana, è necessario svolgere ulteriori ricerche sul suo impatto sulla salute del cervello e sulla morte correlata alla demenza.