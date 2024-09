Mettere l'olio d'oliva nel caffè fa bene o male?

Attenzione però a non esagerare, altrimenti il rischio è di sviluppare fastidi all' apparato digerente .

Addizionare il classico caffè espresso con un grasso come l' olio d'oliva può essere una buona idea visto che migliorerebbe la salute del cuore e non solo.

Inventata dal biohacker e imprenditore americano Dave Asprey durante un viaggio in Tibet, porterebbe molti benefici ma anche altrettanti vantaggi, essendo composta in parte da grassi saturi .

Quali sono i benefici?

Aiuta a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue

Migliora la salute del cuore

Supporta l'attività cerebrale

Aiuta a prevenire alcune patologie

Combatte l'infiammazione

Anche se ancora non ci sono studi scientifici che attestino con certezza che il mix tra olio d'oliva e caffè sia benefico per la salute, indubbiamente lo è l'olio d'oliva in sé, quindi non farlo mancare all'interno della propria alimentazione è fondamentale.

Questo ingrediente, essendo un grasso definito salutare, aiuta a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue, migliora la salute cardiaca e l'attività cerebrale.

Anche il caffè, se consumato con moderazione, fa bene alla salute, perché migliorerebbe la salute cardiaca e aiuterebbe a prevenire alcune patologie, tra le quali il diabete di tipo 2.

Inoltre, entrambi i componenti di questa bevanda sono ricchi di polifenoli vegetali, che aiutano a combattere l'infiammazione.