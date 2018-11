Le merendine contengono sempre fibre alimentari; quelle integrali, logicamente ne sono più ricche delle altre. Da ricetta tradizionale, quasi tutte apportano colesterolo, glutine e lattosio; possono contenere ingredienti con istamina, ad esempio il lievito naturale, oppure istaminoliberatori, come il cioccolato. La quantità di purine è solitamente contenuta, così come quella di amminoacido fenilalanina – che va in relazione con l'apporto proteico totale.

Le merendine contengono diverse vitamine idrosolubili del gruppo B – tiamina vit B1, riboflavina vit B2, niacina vit PP, acido pantotenico vit B5, piridossina vit B6 ecc – contenute nella farina ed eventualmente nelle uova e nel latte, e alcune vitamine liposolubili, tra cui prevalentemente retinolo ed equivalenti (vit A e RAE); se contengono uova, apportano una modesta dose di vitamina D (calciferolo).

Tra i minerali si possono trovare piccole concentrazioni di molti elementi, ad esempio calcio, ferro, fosforo ecc.

Grassi delle merendine

Nelle merendine, i grassi sono senza dubbio i nutrienti più contestati dai consumatori. Oltre a risultare tendenzialmente eccessivi, hanno anche una provenienza piuttosto controversa. Ebbene sì, le merendine contengono grassi idrogenati - parte dei quali ottenuta dall'olio di palma - e colesterolo.

L'idrogenazione, come ormai quasi tutti sanno, è un processo chimico-fisico di tipo industriale destinato a modificare le proprietà degli oli vegetali. Una volta idrogenati, questi acquisiscono le proprietà dei grassi saturi – gli stessi del burro, della panna e dei formaggi – assumendo una consistenza solida a temperatura ambiente e resistendo di più alla cottura. D'altro canto, le primissime tecnologie di idrogenazione avevano l'effetto collaterale di liberare non pochi acidi grassi in conformazione trans. Questi sono indubbiamente nocivi per l'organismo e, al loro eccesso nella dieta, si associano svariate complicazioni di tipo metabolico. Oggi la situazione è parecchio cambiata. L'idrogenazione si è evoluta e la liberazione di acidi grassi trans è sotto controllo; dopo tutto, non dimentichiamo che questi sono naturalmente presenti anche in molti altri alimenti – soprattutto nei fritti. Va poi specificato che, sia grassi saturi che grassi idrogenati non hanno un impatto eccellente sulla colesterolemia; l'eccesso infatti, soprattutto in carenza di acidi grassi buoni e in presenza di altri fattori di rischio – ad esempio il sovrappeso – aumenta il rischio di ipercolesterolemia. Ovviamente, nel contesto delle merendine, se venisse utilizzato burro al posto degli idrogenati sarebbe esattamente la stessa cosa, con le uniche differenze che: non si conserverebbero altrettanto bene, risulterebbero più unte al tatto e costerebbero molto di più.

Parliamo ora del tipo di olio utilizzato per l'idrogenazione. Quello più diffuso, oggi a dir poco demonizzato, è l'olio di palma – o più correttamente gli oli di palma, poiché ne esistono molti tipi differenti, soprattutto per il grado di lavorazione. A conti fatti, non è tanto "venefico" quanto presunti salutisti e speculatori vogliono farci credere. Le sue coltivazioni hanno avuto non pochi problemi di ecosostenibilità, oggi più o meno risolti. All'analisi compositiva, l'olio di palma è certamente meno indicato di altri; tuttavia si avvale di un costo molto basso e di un sapore neutro. Non c'è quindi da meravigliarsi che l'industria alimentare ne usi così tanto. In eccesso nella dieta non può che nuocere alla salute, ma lo stesso varrebbe per il burro o altri grassi da condimento.

Parlando del colesterolo invece, quello presente nelle merendine proviene dalle uova e dal latte; sarebbe contenuto nelle stesse quantità anche se le stesse venissero cucinate a livello casalingo.

Additivi delle merendine

Gli additivi costituiscono un altro dogma dei cibi confezionati, comprese le merendine. Tuttavia, la definizione di additivo alimentare comprende una vastissima gamma di prodotti anche completamente diversi tra di loro. Non si possono quindi fare di tutta l'erba un fascio. Ai consumatori basti sapere che ogni additivo è testato e ritestato innumerevoli volte prima della messa in commercio; se esistesse solamente il dubbio di un'eventuale reazione avversa per l'uomo, verrebbe immediatamente bandito. Dolcificanti, coloranti, aromatizzanti ecc. sono quindi totalmente sicuri. Ovviamente, la loro presenza nella dieta è cumulativa, ovvero dipende da quanti cibi confezionati si mangiano in totale. Sta dunque nel buon senso di ognuno impegnarsi di più per cucinare limitando, almeno in parte, di consumare esclusivamente prodotti industriali.