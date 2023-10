Melograno: 10 motivi per cui fa bene consumarlo ogni giorno

Rinforza le difese immunitarie

Il melograno ha tra le sue principali qualità benefiche quella di rinforzare le difese immunitarie grazie alla grande quantità di vitamine, in particolare la vitamina C, che contiene, che agiscono da barriera contro influenza e raffreddore. Può essere assunto per prevenire (opzione di certo migliore), ma anche per curare eventuali malanni di stagione.