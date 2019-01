La melata – in inglese: "honeydew" – è un fluido appiccicoso, ricco di zuccheri, secreto da piccoli insetti che si nutrono della linfa delle piante. Tra le creature in grado di produrre la melata spiccano soprattutto afidi e cocciniglie.

La produzione di melata avviene tramite la "digestione" dei liquidi vitali della pianta e la conseguente espulsione di scorie. Questi insetti parassitano le piante succhiandone la linfa, la elaborano assorbendo il necessario, ed eliminano dall'ano la melata.

La melata viene raccolta da varie specie animali; tra le molte, per l'uomo assumono una grande importanza le api mellifere, che – soprattutto con scarsità di nettare nell'ambiente – sono in grado di trasformare questa sostanza in miele scuro dal sapore molto intenso. Il miele di melata, al quale si attribuisce un ipotetico valore medicinale, è particolarmente apprezzato in varie parti dell'Europa e dell'Asia. A parere di molti, il miele di melata sarebbe ricco di nutrienti e vanterebbe un potere antisettico, antibatterico, antinfiammatorio ed energizzante. Non è particolarmente diffuso in Italia, dove tradizionalmente si consuma il miele di nettare, ed in particolare il miele di castagno, il miele millefiori ed il miele di acacia.

In passato, la melata ha avuto un ruolo importante anche per la sopravvivenza della specie umana in varie parti del mondo con clima arido e desertico, ad esempio in Africa, Australia, Medio Oriente, Mesopotamia ed Egitto. Oggi invece, la melata viene consumata prevalentemente sotto forma di miele di melata – prodotto soprattutto nelle foreste di conifere.

In cucina trova applicazioni simili a quelle del miele tradizionale, quindi viene usato sostanzialmente come dolcificante e condimento; per altri – ma senza alcuna prova a supportare l'ipotesi – è un ottimo integratore alimentare – anche associato a propoli.