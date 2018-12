Melagrana in cucina

Il consumo principale di melagrana è a crudo, come frutto intero – ovviamente sgranato per separare la frazione edule costituita dagli arilli, da quella non commestibile fibrosa – oppure sotto forma di spremuta, succo o estratto; queste ultime forme, per praticità, stanno acquisendo sempre più importanza.

Oltre che come spuntino, fine pasto o bevanda, la melagrana può costituire un ingrediente principale o secondario per ricette differenti. Non parliamo solamente di dessert nei quali, oltre che come decorazione, entra a far parte in veste di costituente primario – ad esempio nel gelato – ma anche di primi e secondi piatti.

Sono ormai numerose le ricette condite con salse e ristretti di succo di melograno, oppure saltate in padella con una noce di burro, arilli interi e qualche spezia esotica. Perdipiù, come la mela, l'arancio, la pera, le prugne, le nespole e la frutta secca o semi oleosi, anche le melagrane si sposano perfettamente con certe carni, ad esempio la selvaggina o carne nera. Gli arilli di melograno freschi valorizzano parecchie ricette a base di pesce, soprattutto crudità – carpaccio, tartara, foglie di ostrica ecc.

Con la melagrana si possono aromatizzare varie bevande alcoliche, sia aggiungendo alcol puro e zucchero al succo, sia infondendo gli arilli in una miscela di sciroppo ed alcol etilico o distillati – come la grappa, la vodka, il gin ecc.

Consulta le ricette di Alice, la nostra personal cooker, nell'area dedicata: Ricette di Melograno.