Vitamina C.

Sia i broccoli che il cavolfiore forniscono una generosa quantità di vitamina C, ma i broccoli in maniera maggiore per porzione. La vitamina C aiuta a processare il grasso, in modo che possa essere convertirlo in energia e potrebbe svolgere un ruolo nel metabolismo del colesterolo. Aiuta anche a produrre norepinefrina, una sostanza chimica che influisce sull'umore, così come il collagene, una proteina che rinforza il tessuto connettivo. I broccoli offrono 81,2 milligrammi di vitamina C per porzione, rispetto ai 51,6 milligrammi del cavolfiore.