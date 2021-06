Meglio andare a letto affamati o mangiare qualcosa?

Non si dovrebbe però esagerare , perché di contro, coricarsi con il senso di fame , può causare diversi problemi tra cui difficoltà ad addormentarsi e sonno disturbato.

In generale smettere di assumere cibo diverse ore prima di riposare può essere considerata una buona pratica che non carica di stress l' apparato digerente .

Andare a letto affamati: possibili cause

Andare a letto affamati può non dare alcun problema se nell'arco della giornata si assumono comunque le calorie e i nutrimenti necessari per soddisfare il fabbisogno giornaliero.

Ecco alcuni motivi che possono determinare un senso di di fame antecedente alla fase di riposo.

Coricarsi tardi

In generale, una dieta sana consiste in tre pasti al giorno e, se necessario, piccoli spuntini tra di essi.

Quindi, a seconda di quando si va a letto, concludere la giornata consumando la cena molto tempo prima di addormentarsi potrebbe far sentire un po' affamati a tarda sera.

Ridurre le calorie

Ci si potrebbe addormentare affamati anche se si riducono intenzionalmente le calorie per perdere peso.

In questo caso assicurarsi di mantenere una dieta ben bilanciata, in modo da essere certi che la fame notturna non sia motivo di preoccupazione.

Non dormire a sufficienza

Si potrebbe avvertire fame prima di andare a letto perché non si dorme abbastanza.

L'eccessiva stanchezza, infatti, può innescare l'ormone grelina, che aumenta il desiderio di cibo e la sensazione di appetito. Anche un altro ormone chiamato leptina può essere attivato da un sonno inadeguato e far sentire affamati anche dopo aver cenato.

Denutrizione o malnutrizione

Andare a letto affamati può anche essere il segno di una condizione più grave come la malnutrizione, che si verifica indicativamente quando l'assunzione calorica di una persona di peso medio è costantemente sotto quota 1.800 e il regime alimentare si dimostra privo di vitamine, minerali e altri componenti essenziali per una dieta equilibrata.