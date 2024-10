Meal prep: che cos’è e perché è utile e come riuscire davvero a farlo?

Che cosa significa meal prep? Letteralmente meal prep, abbreviazione di meal preparato, significa "preparazione dei pasti". Si tratta di un'abitudine piuttosto recente, ma sempre più diffusa che, come dice il nome stesso, consiste nel pianificare e preparare in anticipo tutti i pasti della settimana (o di qualche giorno), o perlomeno gran parte delle basi di preparazione che serviranno poi per costruire i piatti veri e propri. Non si tratta semplicemente di creare un menù settimanale perché in questo caso, oltre alla fase di progettazione, si aggiunge uno step ulteriore: dopo aver stabilito che cosa cucinare, si inizia anche a farlo.

Perché è un sistema salva tempo? Organizzarsi in modo tale da avere già le pietanze pronte, in toto o in parte, da consumare nell'arco della settimana permette di risparmiare moltissimo tempo nei giorni successivi, evitando corse dell'ultimo secondo al supermercato e crisi di panico di fronte all'ennesima mancanze di idee per i pasti. Ma non solo. Vuol dire anche contenere gli sprechi, riuscire a seguire una dieta più bilanciata e sana, sapere esattamente cosa comprare quando si fa la spesa, ridurre lo stress.

È difficile da attuare? Il meal prep può sembrare un sistema complesso, ma in realtà con un po' di pratica non lo è affatto. Basta imparare a costruire pasti bilanciati e soddisfacenti, fare una spesa intelligente, scegliere le preparazioni da fare in anticipo e individuare il giorno della settimana da dedicare alla cucina. Oltretutto, è facilmente personalizzabile: a seconda delle proprie esigenze alimentari, famigliari, personali, di salute e alle proprie preferenze ci si può organizzare in maniera differente e seguire diverse tipologie di meal prep. Esistono infatti vari schemi, varie strategie e vari consigli tra cui poter scegliere, per esempio quelli per vegetariani, vegani, celiaci o intolleranti al glutine.

Quali sono i benefici del meal prep? Fa risparmiare tempo

Diminuisce lo stress e l'ansia

Semplifica le giornate

Riduce gli sprechi in cucina

in cucina Consente di contenere i costi della spesa, grazie a una pianificazione più attenta della lista degli ingredienti da acquistare

Aiuta a seguire un' alimentazione bilanciata e varia

e varia Permette di costruire pasti che abbiano il giusto quantitativo di carboidrati, proteine, grassi, fibre, vitamine, sali minerali

Facilita nel seguire diete particolari

Quali sono le fasi principali del meal prep? Pianificare i pasti: per prima cosa bisogna ideare il menù settimanale, cercando di inserire pasti equilibrati. Ricordarsi che a pranzo e a cena dovrebbero essere sempre presenti verdure, proteine e carboidrati. Scegliere il giorno da dedicare alla preparazione dei pasti della settimana Fare la lista della spesa: una volta stabiliti i pasti della settimana, stendere l'elenco degli ingredienti necessari per prepararli. Quindi controllare in dispensa cosa manca e, in base a cosa serve davvero, compilare la lista della spesa. Cucinare: è arrivato il momento di preparare i pasti in anticipo. Si consiglia di partire dalle operazioni più lunghe, in primis dalla pulizia e cottura delle verdure. Ideale poi cucinare contemporaneamente quante più pietanze possibili, sfruttando tutti gli elettrodomestici che si hanno a disposizione, come forno, friggitrice ad aria, vaporiera, microonde. Serve dunque una buona tabella di marcia. Riporre i cibi cucinati: ovviamente al termine, è fondamentale riporre i cibi in contenitori adeguati e conservarli correttamente, così da poterli utilizzare al bisogno. In linea di massima, si possono impiegare contenitori ermetici richiudibili, da tenere in frigorifero, e gli appositi sacchetti per alimenti. Le preparazioni più deperibili, come quelle a base di pesce e carne possono anche essere congelate, o comunque vanno consumate per prime.