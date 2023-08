Composizione Nutrizionale I gainer hanno un apporto calorico piuttosto elevato.

L'energia è fornita principalmente dalla componente di carboidrati rispetto a quella proteica e ancor più rispetto alla frazione lipidica. I glucidi sono prevalentemente complessi o semi complessi, mentre quelli semplici rivestono un ruolo marginale. Le fibre sono carenti e il colesterolo non viene citato; probabilmente è assente. Dal punto di vista vitaminico, i gainer contengono una discreta variabilità di molecole e forniscono buoni livelli di elementi liposolubili e idrosolubili. Anche per quel che concerne i sali minerali, questo prodotto offre un'ampia gamma di macro e micro nutrienti. I gainer non sono tutti uguali, anche se la ripartizione energetica dei vari prodotti non cambia in maniera sostanziale. Le aziende produttrici ne suggeriscono una dose di consumo pari a circa 20g, che apporta 1/5 dei nutrienti menzionati (72,2kcal). Con questa porzione, i gainer non presentano alcun tipo di controindicazione; tuttavia, nel caso la dose venga superata in maniera significativa, potrebbe contribuire ad un eccesso energetico favorendo il deposito adiposo. Inoltre, avendo un carico e un indice glicemico piuttosto elevati, si sconsiglia l'utilizzo dei mass gainer a chi soffre di iperglicemia (o diabete mellito tipo 2) e ipertrigliceridemia. Per i soggetti normali che svolgono sedute di allenamento più lunghe ed intense è possibile aumentare la dose fino a 40g.