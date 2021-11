Mango è un termine tamil che nasce da "māṅgai" o "mankay". La prima traduzione europea è stata in italiano e risale al 1510 per mano di "Ludovico di Varthema". A partire dal 17° secolo, il termine "mango" ha cominciato ad acquisire il significato di conservazione " sott'aceto / salamoia " o comunque "in barattolo", poiché durante i lunghi viaggi navali - vista l'assenza di tecniche refrigerative - il frutto veniva manipolato per incrementarne la conservabilità.

Nel nostro paese, il mango si consuma principalmente crudo e fresco, oppure sotto forma di succo di frutta , centrifugato, estratto ; in ambito culinario, può costituire un ingrediente per dolci, gelati e granite . All'estero invece, dove fa parte della tradizione gastronomica locale, il mango si mangia anche cotto e all'interno di moltissime ricette.

Il mango ha gusto dolce , poco acidulo e caratteristiche organolettiche e gustative – sapore e profumo – assolutamente inconfondibili. Forma, colore, consistenza della buccia e della polpa possono cambiare molto in base alla varietà e soprattutto alla specie – che può provenire da coltivazioni situate in diversi posti del mondo.

Nella dieta italiana, il mango ha lo stesso ruolo di tutti gli altri frutti carnosi dolci ed aciduli. Non ha controindicazioni per i soggetti sani, ma può dare origine a reazioni di ipersensibilità allergica sia di tipo metabolico che dermatologico – vedi sotto. È da assumere con cautela in caso di obesità grave, diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia .

*Percentuale approssimata per la "US recommendations for adults".

L'acqua è abbondante e la fibra è notevole. Lattosio e glutine sono assenti. Il livello di istamina non è noto. L' amminoacido fenilalanina è molto scarso, così come le purine – ma, come vedremo sotto, ciò non significa che si presti alla dieta contro l' iperuricemia .

Dieta

Ruolo del mango nella dieta

Il mango si presta alla maggior parte dei regimi alimentari, con poche eccezioni legate alle forme di ipersensibilità allergica e a certe patologie metaboliche o al sovrappeso.

Il mango non si presta ad essere consumato frequentemente o in porzioni considerevoli in caso di obesità, diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia. Non sembra avere controindicazioni dirette per l'ipertensione arteriosa primaria e l'ipercolesterolemia, ma va comunque tenuto in considerazione che queste risultano strettamente correlate con il sovrappeso grave. È invece da evitare, se non in quantità molto contenute, nella dieta per l'iperuricemia; l'eccesso di fruttosio infatti, tende a diminuire l'escrezione di acido urico con le urine, favorendone l'accumulo nel sangue e aumentando le possibilità di attacchi gottosi e calcolosi (litiasi) biliare.

Il mango è considerato innocuo per: celiachia, intolleranza al lattosio e fenilchetonuria. Per la mancanza di informazioni dettagliate, in caso di intolleranza grave all'istamina, meglio evitarlo, soprattutto in grosse porzioni.

Pare sia abbastanza diffusa invece l'allergia, o meglio le allergie, sia al frutto che alla pianta. Sono potenzialmente a rischio di allergia "sistemica" le persone con reazioni avverse per l'edera – principio attivo: urushiol – e per la quercia. Per di più, la buccia del frutto può scatenare, in una categoria di soggetti ipersensibili, dermatiti allergiche che colpiscono: labbra, gengive e lingua. Il mango acerbo e quello conservato invece – anche con buccia – risultano tendenzialmente innocui. L'agente responsabile di questa reazione è un gruppo di oli tra i quali (dall'inglese): mangiferen, resinous acid, mangiferic acid e mangiferol.

Approfondimento Gli elementi potenzialmente disagevoli per gli ipersensibili non sono presenti solo nella buccia del frutto, ma anche nella corteccia e nelle foglie della pianta. Previo contatto, le reazioni descritte possono interessare anche la pelle del corpo e le mucose degli occhi; il fumo emanato dalla combustione della legna di mango può essere altrettanto nocivo.

Molto ricco d'acqua e di potassio, il mango contribuisce al mantenimento dello stato di idratazione – precario soprattutto nello sportivo e nell'anziano; il potassio – dal potere alcalinizzante e costituente fondamentale per la trasmissione neuromuscolare – è anche utile nel trattamento dell'ipertensione arteriosa primaria. È anche ricco di fibre solubili e può aumentare la sensazione di pienezza. Nota: tenendo a mente che il fruttosio, d'altro canto, non stimola efficacemente il senso di sazietà quanto altri glucidi semplici – ad esempio il glucosio. Inoltre, le fibre solubili agiscono positivamente sul metabolismo:

Regolando l'assorbimento nutrizionale – riduzione dell'indice glicemico (anche se, visto il carico di zuccheri, questo assume un'importanza metabolica secondaria)

Riducendo la captazione di grassi come il colesterolo.

Ripuliscono inoltre il lume intestinale e prevengono la stipsi, quindi anche le relative complicanze – emorroidi, ragadi anali, diverticolosi, diverticolite, prolasso anale, certe forme di tumore ecc. Va poi ricordato che le fibre, in particolare quelle solubili, sono anche ottimi prebiotici e nutrono efficacemente la flora batterica del colon.

Il buon contenuto di vitamina C, retinolo equivalenti e polifenoli del mango contribuisce a proteggere l'organismo dallo stress ossidativo. Inoltre, l'acido ascorbico è determinante alla sintesi del collagene – proteina diffusissima nel corpo umano – esercita un ruolo importante nel funzionamento del sistema immunitario e non solo. La provitamina A, quale precursore del retinolo, è necessaria al funzionamento della visione, della riproduzione, del differenziamento cellulare ecc.

Il potenziale nutraceutico del mango è tutt'ora oggetto di ricerche scientifiche. Un lavoro dell'Australian Health e del Medical Research Congress di Melbourne ha dimostrato che alcuni composti presenti nella buccia del mango:

Aiutano a combattere malattie come il diabete mellito tipo 2 e l'ipercolesterolemia

Tendono a prevenire alcune forme di cancro

Hanno effetti positivi ed inibitori sulle neoplasie della pelle e l'ipertrofia prostatica; parliamo del triterpene del mango (lupeolo).

La porzione media consigliabile di mango è indicativamente di 150-200 g (circa 90-120 kcal).