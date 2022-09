Mangiare zuccheri prima di dormire: fa male?

Introduzione Sono molte le persone che, dopo cena, usano consumare uno spuntino zuccherato prima di andare a letto. Le conseguenze negative dell'assumere zuccheri aggiunti sono ben note, ma prima di andare a letto ha influenze sul corpo, in particolare per quanto riguarda il sonno.

Infiammazione Introdurre quantitativi generosi di zucchero è fortemente correlato all'infiammazione cronica, che a sua volta è collegata a una serie di condizioni di salute come malattie cardiache, obesità, cancro e diabete. Si innesca una risposta infiammatoria che può provocare anche apnea notturna, una condizione in cui le vie aeree infiammate ostruiscono la respirazione durante il sonno. Non solo, lo zucchero può causare infiammazione dei tessuti che rivestono la bocca e la gola, causando gonfiore e aumentando la produzione di muco, condizione che influenza negativamente la qualità del sonno perché tende a peggiorare la respirazione, causando russamento e peggioramento dell'apnea notturna.

Aumento di peso Mangiare cibi contenenti un discreto quantitativo di zucchero prima di andare a letto ha un'influenza sull'aumento di peso. Lo zucchero in eccesso, infatti, viene immagazzinato nelle cellule adipose: di notte, quando si fa poca o nessuna attività fisica, gli zuccheri non vengono bruciati o metabolizzati correttamente, quindi è più probabile che si verifichi un accumulo di grasso e il conseguente aumento di peso. Mangiare cibi zuccherati all'inizio della giornata dà l'opportunità di metabolizzare lo zucchero in modo che venga utilizzato per l'energia piuttosto che immagazzinato come grasso. Cibi da evitare prima di dormire Non solo alimenti ricchi di zuccheri, esistono altri cibi da evitare la sera prima di dormire. Questi sono, ad esempio, gli alimenti piccanti, acidi o grassi, che possono causare in primis bruciore di stomaco e reflusso gastrico, ma anche insonnia. Sdraiarsi troppo presto dopo aver mangiato, infatti, può causare una sensazione di bruciore al petto o un riflusso di acido dello stomaco.