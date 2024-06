Mangiare verdure a inizio pasto aiuta a perdere peso?

Mangiare prima la verdura fa dimagrire? Iniziare il pasto con un piatto di verdura non modifica alcun processo metabolico o di assimilazione di calorie, quindi non induce tecnicamente il dimagrimento. Tuttavia si tratta comunque di un'abitudine indubbiamente indicata per le persone che vogliono perdere peso perché provoca un senso di sazietà che spinge a mangiare meno successivamente. Inoltre, è una pratica consigliata alle persone che soffrono di patologie specifiche come il diabete di tipo 2.

Cosa comporta per i diabetici e i prediabetici? Per le persone con diabete di tipo 2 iniziare il pasto con la verdura e finirlo con carboidrati come pasta o pane potrebbe essere la scelta migliore. Ad arrivare a questa tesi è stata una revisione di 11 studi pubblicata sul Journal of the American Nutrition Association, secondo la quale questo schema avrebbe un impatto significativo sui livelli di glucosio e di insulina postprandiali. Ma non solo, mangiare la verdura prima di qualunque altra cosa a pranzo e cena sarebbe salutare anche per i soggetti in prediabete con una condizione di iperglicemia in crescita, almeno secondo un'indagine pubblicata su Diabetes, obesity & metabolism e condotta nel 2019. I ricercatori per svolgerla avevano reclutato 15 persone in prediabete, chiedendo loro di fare un pasto a base di insalata, pollo grigliato privo di pelle e pane in tre successioni diverse. Ciò che è emerso alla fine dell'osservazione è che i livelli di zucchero nel sangue delle persone che avevano mangiato lattuga e pollo per primi, erano inferiori di circa il 46% rispetto a quelli di chi, invece, aveva esordito con il pane.