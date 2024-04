Mangiare uova può proteggere dall'osteoporosi?

Merito della Fosfatasi Alcalina

Le uova, dunque, stando ad evidenze scientifiche, potrebbero essere in grado di mantenere le ossa sane. Alimento noto per essere un'opzione valida per la colazione ipocalorica e per contenere una moderata quantità di proteine (circa 6 grammi per uovo di gallina grande), contengono calcio, 24 grammi per uovo, ossia il 2% della dose giornaliera raccomandata dagli adulti.

Ma secondo il nuovo studio Food and Function, le uova sembrano attivare un gruppo di enzimi corporei chiamati fosfatasi alcalina, che possono rafforzare le ossa. La fosfatasi alcalina (ALP) è definita come un gruppo di enzimi presenti principalmente nel fegato, nelle ossa, nei reni, ecc..

Si tratta di un biomarcatore del metabolismo osseo. Questi enzimi non sono contenuti nelle uova stesse, ma è il consumo di uova intere a influenzare la produzione di ALP, che ha effetti significativi sulla densità minerale ossea sia del femore che della colonna lombare.

I ricercatori hanno scoperto che il ruolo dell'ALP rappresenta circa il 72% dell'effetto delle uova sulla densità ossea nel femore e l'83% nella colonna lombare. Ne deriva che gran parte dei benefici del consumo di uova su queste aree ossee è dovuto al modo in cui influiscono sui livelli di fosfatasi alcalina.