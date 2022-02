Quando si decide di abbracciare un regime alimentare mirato al dimagrimento molto spesso ci si indirizza verso diete ad alto contenuto proteico come le Atkins, a Zona o Paleo.

Si tratta di una scelta ragionevole visto che le proteine sono particolarmente benefiche per l'organismo e oltre a favorire la perdita di peso aiutano a costruire e riparare i muscoli, tuttavia, è sempre consigliabile non esagerare, visto che le diete di questo tipo sono state anche associate a diversi rischi per la salute.

La quantità ideale di proteine giornaliere che si dovrebbero assumere varia in base a una serie di fattori tra cui età, sesso, attività fisica svolta, salute, dieta complessiva e altre variabili ma nella maggior parte dei casi, quella massima raccomandata per gli adulti può essere calcolata in base al peso corporeo.

Alle persone che svolgono attività fisica minima gli esperti raccomandano di consumare una media giornaliera di 0,8 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo.

Tale quantità può aumentare in caso si svolga un'attività sportiva particolarmente intensa e proprio per questo è fondamentale chiedere sempre consiglio ad un nutrizionista.

Questi i problemi principali che possono verificarsi se si superano i limiti e si consumano troppe proteine per un periodo di tempo prolungato.