Mangiare prugne secche ogni giorno migliora la salute delle ossa?

Le prugne secche fanno bene alle ossa?

È risaputo che le prugne secche possono aiutare la digestione e contrastare la stitichezza ma recenti ricerche hanno rivelato che potrebbero anche rafforzare le ossa. In particolare, uno studio pubblicato su The Journal of Nutrition ha scoperto che mangiare almeno cinque o sei prugne secche al giorno può ridurre i marcatori infiammatori legati alla perdita ossea nelle donne in menopausa.