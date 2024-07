Mangiare pesci piccoli migliora la longevità?

Anche se spesso meno considerati rispetto a pesci più prestigiosi, sembra che i pesci che si trovano più in basso nella catena alimentare come acciughe , sardine , sgombri e piccole aringhe , facciano molto bene alla salute e propizino la longevità, in particolare per le donne.

Secondo uno studio realizzato dalla Graduate School of Medicine della Nagoya University in Giappone e pubblicato sulla rivista Public Health Nutrition, il consumo di pesci di piccole dimensioni ridurrebbe il rischio di mortalità nelle donne.

Come incide sulla longevità?

Secondo quanto emerso dallo studio, le donne che mangiavano pesce piccolo da una a tre volte al mese avevano un rischio inferiore del 32% di mortalità per tutte le cause e una probabilità inferiore del 28% di morire di cancro rispetto a quelle che non mangiavano abitualmente pesce piccolo.

Quelle che mangiavano pesce piccolo da una a due volte alla settimana o tre o più volte alla settimana avevano rispettivamente un rischio ridotto del 28% e del 31% di mortalità per tutte le cause e una probabilità inferiore del 29% e del 36% di morte correlata al cancro.

I dati hanno evidenziato una tendenza simile anche negli uomini, ma l'associazione tra il consumo di pesci di piccole dimensioni e minori probabilità di mortalità non è risultata statisticamente significativa.

Il motivo non è chiaro ai ricercatori ma potrebbe essere dovuto al campione più piccolo di uomini coinvolti nello studio e a fattori non considerati, come la dimensione delle porzioni di pesce e le diagnosi di cancro specifiche per sesso.