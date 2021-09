Mangiare pesce crudo: pro e contro

Da ormai diverso tempo, la tendenza a mangiare pesce crudo, tipica soprattutto del Giappone, è sempre più diffusa anche in Occidente, dove i ristoranti di sushi e sashimi sono in continuo aumento. Consumando questo alimento senza cuocerlo, tuttavia, è fondamentale chiedersi quanto sia sicuro e quali siano i reali benefici.

Piatti di pesce crudo popolari I piatti a base di pesce crudo più noti sono: Sushi : tipico giapponese, il sushi è caratterizzato da riso cotto, aceto e altri ingredienti, compreso il pesce crudo.

: tipico giapponese, il sushi è caratterizzato da riso cotto, aceto e altri ingredienti, compreso il pesce crudo. Sashimi : altra tipicità giapponese che consiste in pesce crudo affettato finemente.

: altra tipicità giapponese che consiste in pesce crudo affettato finemente. Poke : insalata hawaiana tradizionalmente preparata con pezzi di pesce crudo conditi e mescolati con verdure.

: insalata hawaiana tradizionalmente preparata con pezzi di pesce crudo conditi e mescolati con verdure. Ceviche : piatto di pesce leggermente marinato popolare in America Latina. In genere consiste in pesce crudo stagionato nel succo di limone o lime.

: piatto di pesce leggermente marinato popolare in America Latina. In genere consiste in pesce crudo stagionato nel succo di limone o lime. Carpaccio : piatto originariamente costituito da carne o pesce crudi affettati finemente o pestati.

: piatto originariamente costituito da carne o pesce crudi affettati finemente o pestati. Koi pla : piatto del sud-est asiatico composto da pesce crudo tritato finemente, mescolato con succo di lime e vari altri ingredienti tra cui salsa di pesce, aglio, peperoncino, erbe e verdure.

: piatto del sud-est asiatico composto da pesce crudo tritato finemente, mescolato con succo di lime e vari altri ingredienti tra cui salsa di pesce, aglio, peperoncino, erbe e verdure. Gravlax: piatto nordico a base di salmone crudo stagionato con zucchero, sale e aneto. Si mangia tradizionalmente con salsa di senape.

Possibili infezioni batteriche dovute al consumo di pesce crudo Un altro motivo per cui il pesce viene spesso cotto prima di essere consumato è scongiurare il rischio, mangiandolo crudo, di andare incontro a intossicazioni alimentari date dai batteri. I principali sintomi di intossicazione di questo tipo sono mal di stomaco, nausea, vomito e diarrea e i batteri rilevati nel pesce crudo e che possono provocarli sono Listeria, Vibrione, Clostridium e Salmonella. Se per le persone sane il rischio di intossicazione alimentare derivante dal consumo di pesce crudo è generalmente basso, chi ha un sistema immunitario debole come gli anziani, i bambini piccoli e i malati di HIV, è più suscettibili a tale avvenimento. Consumare il pesce crudo, inoltre, è particolarmente sconsigliato alle donne incinte, a causa del rischio di un'infezione da Listeria, che potrebbe causare problemi serissimi a madre e feto.

Possibili agenti inquinanti contenuti nel pesce crudo Gli inquinanti organici persistenti (POP) sono sostanze chimiche tossiche prodotte industrialmente, come i policlorobifenili (PCB) e gli esteri di difenile polibromurato (PBDE). Alcuni pesci d'allevamento vengono sfamati con mangimi contaminati e questo provoca in loro l'accumulo di POP, la cui elevata assunzione nell'uomo è stata associata a malattie croniche tra cui il cancro e il diabete di tipo 2. Cuocere il pesce non preserva del tutto da questo rischio ma uno studio ha rilevato che nel salmone la presenza di agenti inquinanti diminuisca di circa il 26% con la cottura. Anche i metalli pesanti tossici come il mercurio sono un problema per la salute e anche in questo caso uno studio ha rilevato che quello presente nel pesce diminuisce di circa la metà in caso di cottura.