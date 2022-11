Mangiare in bianco serve quando non si sta bene?

Ma si tratta di una credenza popolare o mangiare in bianco per tornare in forma è davvero utile?

Uno dei consigli più gettonati quando non si sta bene è quello di mangiare in bianco , ovvero di tenere almeno per qualche giorno un regime alimentare a base di cibi leggeri, che molto spesso appunto sono bianchi o chiari.

Quando non ci si sente troppo in forma l' appetito solitamente cala, soprattutto se all'origine del malessere ci sono mal di stomaco e spossatezza .

Comunemente mangiare in bianco significa prediligere cibi chiari, che sono riconosciuti come più leggeri, anche se in realtà non è detto che lo siano sempre.

Certamente quando non si sta bene, stare alla larga da cibi eccessivamente speziati, troppo conditi o che appesantiscano lo stomaco come insaccati , fritti o lasagne è una buona idea, tuttavia non sembra esistere una reale evidenza scientifica del fatto che per sentirsi meglio sia necessario mangiare esattamente in bianco.

Cibi in bianco sopravvalutati

Non tutto ciò che fa parte della dieta cosi detta in bianco è ottimo per l'apparato digerente.

Sono bianchi ad esempio i latticini, che oltre alle persone allergiche o intolleranti possono risultare difficili da digerire per chiunque, a causa della grande presenza di grassi saturi al loro interno.

Uno dei cibi che più comunemente si associa al concetto di dieta in bianco e scelto come pasto dalla maggior parte delle persone che non stanno bene è il petto di pollo alla piastra.

In questo caso l'alimento in sé va benissimo ma perché possa dirsi digeribile non deve solo essere di qualità, ma anche cucinato con attenzione. La cottura alla piastra, infatti, fa comparire sulla superficie del petto di pollo piccole striature più scure, che altro non sono se non il segnale di una bruciatura, che potrebbero risultare difficili da digerire per una persona non troppo in forma. La carne bruciata inoltre, conta la presenza di composti potenzialmente cancerogeni come le ammine eterocicliche e nonostante la loro concentrazione su un petto di pollo o una bistecca sia minima andrebbero sempre evitate o limitate il più possibile.

Fanno parte della comune dieta in bianco anche patate lesse, pasta e riso. Questi cibi sono effettivamente ad alta digeribilità quindi adatti a persone che non si sentono molto bene, soprattutto se ad essere interessati al malessere sono stomaco e altri organi che concorrono al processo digestivo. Come sempre però è bene prestare attenzione a come preparare e poi condire i piatti.

Per non peggiorare la situazione, ad esempio, la pasta e il riso devono essere ben cotti e sarebbe meglio evitare il burro, ma preferirvi un filo di olio extravergine d'oliva.

Anche facendo caso a tutti questi particolari però, non è detto che la scelta della dieta in bianco sia vincente. Anche se è universalmente riconosciuto come il riso bianco lessato sia la soluzione numero uno per mal di stomaco, acidità gastrica e diarrea, se ci si limita a mangiare solo quello il pasto risulta squilibrato a livello di nutrimenti. A predominare sono infatti i carboidrati e ad essere penalizzate le proteine, la cui assenza o anche solo carenza può facilitare l'innalzamento dell'indice glicemico.