Ultima modifica 18.09.2024

Mangiare carne rossa favorisce il diabete? Diversi studi pubblicati sulla rivista The Lancet, in venti diversi paesi, hanno sottolineato la correlazione tra il consumo di carne in generale e quella rossa e lavorata in particolare, e le probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2. Secondo uno studio USA, le persone che mangiano due porzioni di carne rossa alla settimana presentano il 62% in più del rischio di sviluppare diabete di tipo 2. Quali sono i rischi del consumo eccessivo di carne rossa? I rischi per la salute umana conseguenza del consumo di carne rossa e soprattutto processata sono strettamente correlati allo sviluppo di diverse malattie croniche come quelle cardiovascolari, alcuni tipi di tumore e il diabete di tipo 2. Carne rossa e diabete: cosa dice lo studio più recente? I ricercatori della Scuola di Medicina Clinica dell'Università di Cambridge hanno raccolto dati sulla salute di quasi due milioni di cittadini provenienti da diversi continenti, relativi ad abitudini alimentari, dati clinici ecc, per circa una decina di anni. Su questo campione rappresentativo, circa 107.000 consumava elevati quantitativi di carne rossa e processata, e ha sviluppato diabete di tipo 2. Quali proteine è meglio consumare? Per ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 è bene sostituire la carne rossa con fonti proteiche vegetali e, in misura minore, con latticini. Il consumo di carne rossa andrebbe sempre limitato. Legumi e frutta secca sono benefici contro il diabete di tipo 2? Altre possibili alternative al consumo di carne sono rappresentate da legumi e frutta secca. In particolare: una porzione di carne rossa processata, carne rossa non processata, può essere sostituita con una porzione di frutta secca o di legumi, riducendo il rischio di sviluppare il diabete del 30%-40%.