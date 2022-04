Mandorle: fanno sempre bene? Controindicazioni del consumo di mandorle

E' noto come le mandorle siano considerate alleate di benessere per la cura di patologie e disturbi legati alla pelle , capelli , e dell'intero organismo, tuttavia il consumo eccessivo può causare un impatto tutt'altro che benefico sul nostro corpo, provocando stati infiammatori , gonfiori , e persino shock anafilattico .

Ricche di sostanze benefiche per la salute dell'organismo, le mandorle hanno tuttavia controindicazioni se consumate in dosi eccessive, soprattutto quelle amare. Con Mandorla ci si riferisce al seme commestibile prodotto dalla pianta di mandorlo (nome botanico Prunus dulcis ), un albero da frutto mediamente alto 10 m che appartiene alla famiglia delle Rosacee. L'albero di mandorle produce frutti a forma ovale e compressa, che, nel periodo di piena maturazione, danno origine ad un nocciolo oblungo (endocarpo legnoso), all'interno del quale, si trovano uno o due semi oleosi dolci, ossia le mandorle.

Effetti collaterali del consumo di Mandorle

Esistono dei rischi per la salute appurati relativi al consumo - spesso eccedente - di mandorle. Essi si riferiscono in particolar modo alla contaminazione fungina e al rilascio di aflatossine, agenti fortemente epatotossici. Le mandorle così come le arachidi contengono un grasso noto anche come acido arachidonico, fondamentale per alcune reazioni metaboliche, ma anche dannoso se presente in dosi elevate, perchè in grado di stimolare il processo infiammatorio e reazioni avverse. Tra le reazioni comuni, conseguenti ad un consumo eccessivo di mandorle, infatti, troviamo dolori addominali, vertigini, nausea, problemi gastrointestinali o irritazioni cutanee. In caso di pregresso stato infiammatorio, il consumo di mandorle andrà a peggiorarne i sintomi. Soprattutto se i frutti sono tostati il rischio è maggiore. In questi casi, infatti, oltre a perdersi sostanze minerali e gran parte dell'apporto vitaminico distrutto dal calore, potrebbe svilupparsi una sostanza nociva, l'acrilamide, potenzialmente cancerogena.