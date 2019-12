Mandarancio: Proprietà Nutrizionali

Le varietà di mandaranci più diffuse sono: clementina (in Italia) e tangerino (in America), mentre il mandarancio più antico è senz'altro l'unshiu o satsuma. Secondo le statistiche, il mandarancio è l'agrume più venduto dopo l'arancia stessa; ciò è imputabile alle relative caratteristiche organolettiche e gustative che rappresentano il frutto dell'unione tra: il gusto dell'arancia , la praticità al consumo del mandarino (buccia e spicchi) e le dimensioni medie comprese tra l'uno e l'altro agrume. La presenza o meno dei semi nei mandaranci è determinata da una specifica selezione botanica, ma si tratta comunque di una caratteristica estremamente labile, quindi facile da alterare; è sufficiente che le piante di mandarancio subiscano l'impollinazione incrociata con altri alberi del Genere Citrus per dar luogo a frutti con i semi. A tal proposito, negli USA molti apicoltori sono stati oggetto di citazioni e reclami da parte dei coltivatori di mandaranci senza semi, i quali - subendo l'impollinazione delle api nei frutteti - hanno perso totalmente questa caratteristica svalutando il raccolto

I mandaranci vengono per la maggior parte considerati semplici "varietà" e solo alcuni di essi hanno acquisito tutte le caratteristiche necessarie per essere inquadrati come Specie vere e proprie (essenziale, in tal senso, risulta la conservazione generazionale delle caratteristiche fisiche e chimiche). Il mandarancio, come tutti gli altri agrumi, è originario dell'Asia.

Proprietà Nutrizionali

I mandaranci sono frutti appartenenti al VII gruppo di alimenti; si possono consumare freschi di stagione (interi o spremuti), giovando dell'elevatissimo contenuto in vit. C (acido ascorbico), oppure conservati sotto forma di marmellata, frutta disidratata e frutta candita (me ne risulterebbero notevolmente impoveriti). I mandaranci contengono anche notevoli quantità d'acqua, di potassio e di fibra viscosa, e non mancano medie quantità di zuccheri semplici (fruttosio). Sono inoltre ricchi di antiossidanti ed il loro consumo è considerato (dall'intera categoria dei professionisti della nutrizione) come una tra le maggiori azioni preventive (a lungo termine) delle malattie di natura metabolica o neoplastica.

È comunque doveroso specificare che i mandaranci non sono tutti uguali; in base all'incrocio specifico, essi apportano più o meno calorie, anche se in genere si assimilano più alle arance che ai mandarini. Nella tabella che seguirà verranno proposte 4 traduzioni riferite a 2 tipi di mandaranci (identificati come "mandaranci [generico]" e "clementine"), alle arance e ai mandarini.

Composizione nutrizionale di: Mandarancio, Clementina, Arancia e Mandarino - Valori di riferimento delle Tabelle di Composizione degli Alimenti INRAN