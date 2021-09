Malnutrizione nell'Anziano: Cos'è e Come Prevenirla

Introduzione

In questo breve articolo parleremo della malnutrizione nell'anziano; più precisamente in cosa consiste, come classificarla e soprattutto in che modo prevenirla.

Shutterstock

Si tratta di un argomento piuttosto vasto, molto importante sia sul piano socio-economico che sanitario - visto che la popolazione dei cosiddetti "anziani" pare in costante aumento (con eccezione del periodo pandemico da covid-19).

Abbiamo pertanto selezionato le informazioni che, a nostro avviso, risultano più importanti nella dietetica del soggetto in età avanzata.

Rimane comunque opportuno tenere a mente che le complicazioni nutrizionali geriatriche sono estremamente "delicate" da trattare, perchè talvolta potenzialmente rischiose. E' pertanto sempre buona norma, nel dubbio, rivolgersi al medico curante.