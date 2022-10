Mal di stomaco dopo mangiato: Cause

Un'unica causa scatenante non esiste e se il più delle volte si tratta di una reazione all' assunzione di cibi nocivi per il nostro organismo, può anche essere la spia di altri problemi.

Il mal di stomaco può manifestarsi in diversi modi e in molti momenti della giornata.

La celiachia è una reazione immunitaria al consumo di glutine che può manifestarsi in modo diverso sulle persone che ne soffrono. In alcune lo fa sotto forma di mal di stomaco dopo aver mangiato glutine.

Gastroparesi

Conosciuta anche come stomaco lento, la gastroparesi provoca una paralisi parziale dei muscoli dello stomaco e impedisce una corretta digestione. Per questo motivo, il cibo rimane più a lungo nello stomaco, che non può accoglierne e digerirne in grandi quantità e questo provoca crampi e/o spasmi, a volte accompagnati da nausea o vomito.

La maggior parte degli episodi si verificano dopo un virus o un'infezione batterica.

Se si combatte con questa condizione è consigliabile fare pasti più piccoli e frequenti, in modo da rendere più facile l'uscita del cibo dallo stomaco. Meglio anche evitare alimenti ricchi di fibre come arance, broccoli, barbabietole e sedano e mangiare frutta e verdura ben cotta invece che cruda.