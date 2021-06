Il Mais fa Ingrassare?

Uno dei motivi per cui il mais subisce una cattiva reputazione è il suo alto contenuto di carboidrati. Con 14 grammi per mezza tazza, il suo valore è simile a quello di una patata bianca bollita, perché insieme a piselli e patate, è considerato un ortaggio amidaceo. È noto che le verdure amidacee -che presentano un indice glicemico più alto rispetto agli altri vegetali- hanno un effetto maggiore sulla glicemia rispetto alle verdure non amidacee. Il cibo che il corpo può digerire rapidamente può aumentare i livelli di zucchero nel sangue. Gli aumenti bruschi della glicemia in genere portano a forti cali, che possono far avvertire spossatezza e senso di fame subito dopo aver mangiato e rendere difficile il controllo dell'apporto calorico. Tuttavia, una porzione di mais, soprattutto se consumata come parte di un pasto nutriente, non è controindicata nemmeno per persone che seguono un regime alimentare ipocalorico e dimagrante. Ciò è in parte dovuto al fatto che il mais contiene una buona quantità di fibre: 2 grammi per mezza tazza.

Le fibre aiutano a rallentare la digestione dei carboidrati amidacei, quindi hanno un effetto minore sulla glicemia. Secondo gli esperti anche le persone con diabete possono mangiare il mais, purché si attengano a una porzione. Va infatti ricordato che i prodotti a base di mais vanno consumati con moderazione sopratutto nella dieta contro il sovrappeso e contro il diabete mellito tipo 2.