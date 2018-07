La macedonia sciroppata è composta da un assortimento di frutti freschi. Tra questi i più diffusi sono: uva, pesca, albicocche, mela, pera, ciliegie, melone e ananas. La frutta appartiene al VI-VII gruppo fondamentale degli alimenti, ovvero dei prodotti ricchi di vitamine A e C. Questi cibi hanno un apporto calorico moderato, fornito soprattutto dal fruttosio. L'acqua è abbondante e non mancano certi minerali specifici tra cui soprattutto il potassio; è significativo anche il livello di acido folico.

D'altro canto, una volta trasformata in "conserva" – lavaggio, sbucciatura, taglio, detorsolatura, denocciolatura, cottura e invasettamento in liquido di governo dolce – la concentrazione vitaminica della macedonia tende a diminuire sensibilmente. Inoltre, rispetto a quella fresca, la macedonia sciroppata è molto più ricca di zuccheri solubili / semplici e di calorie. Ciò le attribuisce un carico ed un indice glicemico-insulinico elevati, caratteristiche poco adatte alla nutrizione clinica del sovrappeso, del diabete mellito tipo 2 e dell'ipertrigliceridemia. Ricordiamo che un eccesso di zuccheri può favorire la formazione di carie dentaria. Per migliorarne la conservazione, in ambito industriale la macedonia sciroppata viene arricchita con additivi antiossidanti – soprattutto a base di vitamina C (acido ascorbico), come i molti tipi di ascorbato. Oggi questi "protettori" antiossidanti sono disponibili anche al dettaglio e vengono utilizzati sempre più frequentemente anche nelle conserve casalinghe.

La ricetta della macedonia sciroppata è abbastanza semplice. I passaggi che determinano l'aumento della conservazione sono la cottura e la sterilizzazione in vaso ermetico. Dando per scontata l'applicazione di un trattamento termico adeguato, il passaggio più importante – ma anche il più delicato – per ottenere una macedonia sciroppata dalla consistenza perfetta è certamente la formulazione dello sciroppo.

In cucina, la macedonia sciroppata si utilizza prevalentemente come dessert, talvolta accompagnato da panna montata, liquori, scaglie di cioccolato, biscotti ecc. È consigliabile mangiarla lontano dai pasti principali, in modo da evitare l'aumento eccessivo del carico glicemico. Costituisce quindi un ingrediente per la colazione o una valida alternativa agli spuntini secondari. Sono diverse le ricette che contengono frutta sciroppata anche se, generalmente, si accomunano tutte per l'apporto eccessivo di calorie e di zuccheri semplici; alcuni esempi sono le torte, soprattutto fredde – come le cheesecake – o vari dolci al cucchiaio – come i semifreddi o le coppe gelato.

Perché sciroppare la macedonia?

L'invenzione della sciroppatura è relativamente recente; si è diffusa soprattutto in seguito al perfezionamento delle tecniche di estrazione dello zucchero, che ne hanno diminuito il prezzo rendendolo abbordabile a tutte le fasce di popolazione. La sciroppatura nacque per la necessità di prolungare la conservazione dei frutti freschi. Tale bisogno si collega alla stagionalità, ovvero alla disponibilità di questi frutti solo per un periodo di tempo limitato – quello della maturazione. Non è un caso che la sciroppatura sia nata alle nostre latitudini, dove insiste un clima differenziato in quattro stagioni e delle quali, di solito, solo una permette la fruttificazione delle piante. Diverso è nella fascia equatoriale, dove molti vegetali hanno un ciclo di fruttificazione continuo o quasi – ad esempio l'ananas – e consento una raccolta senza sosta.

Va comunque specificato che il consumo di macedonia sciroppata, e della frutta conservata in genere, era più diffuso negli scorsi decenni rispetto ai giorni nostri. Oggi infatti, grazie all'import-export, alle migliori tecnologie agricole, di conservazione per refrigerazione e in atmosfera controllata – a dispetto della stagionalità – quasi tutti i frutti freschi sono disponibili per l'intero arco dell'anno.