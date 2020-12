Lucioperca: Nutrizione e Cucina

Allogeno per i territori italiani, il lucioperca è originario dell'Europa Centro Settentrionale. La sua presenza e diffusione nei corsi d'acqua del Bel Pese, soprattutto al centro-nord, sono la naturale conseguenza – voluta o meno – delle attività umane. Le ragioni alla base di questo fenomeno sono tutt'oggi poco chiare. Molti sostengono si sia trattato di una "manovra biologica" per contrastare l'espansione del pesce siluro ( pesce gatto del Danubio, anch'esso alieno). Altri invece, reputano sia fuggito, almeno inizialmente, dalle vasche utilizzate per la pesca sportiva. L'unica certezza è che l'immissione di questo voracissimo predatore ha compromesso – soprattutto inizialmente - il già disastrato equilibrio degli ecosistemi acquatici endemici (laghi, fiumi, canali ecc).

Reputato dai più non solo commestibile, ma addirittura di buona qualità, il sandra rientra nell'insieme dei prodotti della pesca di acqua dolce più diffusi ed apprezzati in Europa. È una preda molto ambita sia dei pescatori dilettanti con le canne, sia dei pescatori professionisti con le reti; l'interesse dei pescatori subacquei in apnea è limitato alle zone circostanti i laghi nei quali è concessa. Si cucina arrosto, soprattutto al forno e sulla griglia , oppure lesso in acqua o a vapore ; è diffuso anche fritto.

Lucioperca, anche conosciuto come sandra, sander (zander in inglese) o luccio perca (scritto anche "luccioperca"), è un pesce osseo predatore che vive in acqua dolce; la sua presenza è conclamata anche nelle zone salmastre delle foci fluviali.

Tutto il pesce d'acqua dolce è soggetto a contaminazione da inquinanti. Questo vale marginalmente per i pesci che nascono e crescono nelle acque di serie A d' alta montagna , dove l'unico possile inquinamento proviene dalle falde acquifere e dalle piogge, ma soprattutto per quelli che popolano i grossi corsi fluviali, i canali ed i laghi di fondo valle e delle pianure.

Dieta

Lucioperca nella dieta

Il lucioperca può costituire, se proveniente da fonti sicure, uno dei molti prodotti della pesca.

Grazie al suo apporto calorico e lipidico moderati, il lucioperca è un ingrediente perfettamente compatibile con la dieta ipocalorica dimagrante. Inoltre, la concentrazione presumibilmente buona di EPA e DHA, rende la carne di lucioperca perfetta nel regime alimentare contro alcune patologie del metabolismo; soprattutto ipertensione arteriosa ed ipertrigliceridemia, ma anche ipercolesterolemia e diabete mellito tipo 2.

Non bisogna trascurare la presenza di colesterolo che contribuisce, assieme agli altri alimenti di origine animale nella dieta, a raggiungere il livello massimo – per un regime equilibrato – corrispondente a 300 mg/die per i soggetti sani e 200 mg/die per quelli affetti da ipercolesterolemia. 150 g di lucioperca contengono il 43% del colesterolo totale per un soggetto sano e il 65% per un ipercolesterolemico.

Il contenuto proteico significativo, soprattutto in corrispondenza dell'alto valore biologico, fa del lucioperca un alimento eccellente nella dieta potenzialmente carente – o che richiede quantità superiori – di amminoacidi essenziali (ad esempio dello sportivo, della gravida, del defedato ecc.).

Le vitamine idrosolubili del gruppo B hanno principalmente la funzione di coenzimi cellulari, ragion per cui il loro apporto consente di mantenere l'efficienza metabolica complessiva.

Per il contenuto apprezzabile di ferro, la carne di lucioperca è considerata ideale nella dieta preventiva o curativa dell'anemia sideropenica. Questa si manifesta più spesso nelle donne fertili, nelle gravide e nei maratoneti. La carenza di fosforo nella dieta occidentale è pressoché inesistente, ma il lucioperca ne è comunque un'ottima fonte nutrizionale. Nel contesto dei pesci, è anche apprezzabile il contenuto di calcio, utilissimo per ottimizzare il metabolismo osseo nei soggetti in accrescimento e in terza età.

Il lucioperca si presta alla dieta dell'intollerante al lattosio e al glutine. Ben conservato, non ha controindicazioni nemmeno nel regime alimentare dell'intollerante all'istamina.

Viene anche escluso dallo schema nutrizionale vegetariano e vegano. Concesso dalla dieta ebraica e musulmana, è invece inadeguato per quella buddista e induista.

La porzione media di lucioperca è di 100-150 g (circa 85-130 kcal).