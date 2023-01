Longevità: tutti gli effetti positivi della curcuma

La curcuma è un ingrediente molto presente nella cucina asiatica e in particolare nei piatti indiani, ma oltre ad avere un ottimo sapore è anche nota per le sue proprietà benefiche per la salute, che la rendono la spezia più indicata per favorire la longevità. I suoi effetti positivi sono in gran parte legati alla presenza della curcumina, il componente attivo la cui assunzione regolare ridurrebbe il rischio di sviluppare problemi di salute cronici come l'artrosi, malattie cardiache e Alzheimer. Nonostante siano molti altri i fattori determinanti, aggiungere la curcuma alla propria alimentazione può aiutare a sviluppare una maggiore probabilità di vivere un'esistenza più lunga.

Effetti della curcuma sulla longevità Riduce le infiammazioni

Ha proprietà antiossidanti

Può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache

Può supportare la salute del cervello

Riduce le infiammazioni In alcuni casi le infiammazioni aiutano l'organismo a combattere ospiti indesiderati come virus e batteri ma quando diventano croniche possono portare a sviluppare malattie infiammatorie come l'osteoporosi o l'artrosi. Grazie al suo potere antinfiammatorio, la curcumina sembra però in grado di ridurle. In particolare, secondo una revisione apparsa nel gennaio 2021 su BMJ Open Sport and Exercise Medicine, la curcuma ridurrebbe il dolore e migliorerebbe la funzione articolare nelle persone con artrosi del ginocchio.

Ha proprietà antiossidanti Spesso le persone anziane non mangiare abbastanza cibi ricchi di antiossidanti, fondamentali per rallentare l'invecchiamento e respingere le malattie ad esso collegata. Per sopperire almeno in parte a questa carenza, un'ottima idea può essere aggiungere un po' di curcuma ai loro piatti. La curcumina, infatti, è anche un potente antiossidante, in grado di ridurre i radicali liberi e aiutare a combattere lo stress ossidativo, che a sua volta può causare danni a livello cellulare e aumentare il rischio di sviluppare molte malattie legate all'età.

Può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache Le malattie cardiache sono la principale causa di morte in tutto il mondo e il rischio di incidenza aumenta con l'avanzare dell'età. Dopo i 65 anni infatti le probabilità di svilupparle o essere colpiti da infarto o ictus si alzano notevolmente. Fare attività fisica regolare e mantenere un'alimentazione sana è il modo migliore per ridurre il rischio. Aggiungere la curcuma alla propria dieta, proprio grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti può essere un ulteriore asso nella manica. Una ricerca pubblicata nel marzo 2020 nel Journal of Clinical Medicine ha infatti dimostrato che la curcumina supporta la salute del cuore proteggendo da condizioni come l'ischemia cardiaca e la riperfusione.

Può supportare la salute del cervello Anche la salute cerebrale con il passare degli anni spesso si indebolisce. Tra le varie funzioni, una delle più rilevanti per condurre una vita soddisfacente è quella cognitiva, che comprende la capacità di pensare, apprendere e ricordare chiaramente cose, persone ed eventi. Secondo diversi studi la curcumina sarebbe anche collegata al controllo e alla soppressione dell'infiammazione cerebrale a sua volta responsabile dell'insorgenza di malattie neurodegenerative come la demenza e il morbo di Alzheimer.