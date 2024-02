Seguire una dieta bilanciata , infatti, ricca di frutta e verdura , carboidrati e fonti proteiche , è fondamentale per invecchiare più lentamente e in modo migliore.

In ottica di longevità, quindi, sarebbe meglio stare alla larga dall'alcol o, per lo meno, limitarne l'assunzione a un bicchiere di vino al massimo al giorno.

Carni lavorate

Le carni lavorate come salsicce, hamburger e salumi sono classificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come cancerogene del Gruppo 1. Ciò significa che consumarle abitualmente aumenta il rischio di sviluppare un cancro, in particolare al colon-retto, minando ovviamente la longevità.

Meno carne lavorata si mangia, quindi, meglio è, soprattutto quella rossa, che secondo l'Oms andrebbe consumata settimanalmente in quantità non superiore ai 500 grammi.

Le proteine però, in generale sono estremamente benefiche e favorirebbero proprio la longevità, soprattutto perché aiutano a preservare la massa muscolare, che con il passare degli anni tende a indebolirsi. Per questo è essenziale non privarsene ma attingerle da altre fonti come le carni bianche, il pesce, le uova, i legumi, i latticini, il tofu o il tempeh.