Lombata: Proprietà Nutrizionali, Ruolo nella Dieta e Come Cucinarla

Dal punto di vista anatomico, le lombate – ogni animale ne ha due, separate in una per mezzena – corrispondono a muscoli specifici: i lombari. Peraltro, a seconda dell'animale da cui viene ricavata, la lombata può essere un elemento essenziale di particolari tagli di carne o ricette. Sono esempi classici di manzo: la costata con l'osso – mezza vertebra – l'entrecote senz'osso – dalla quale solitamente si ottiene la "tagliata" – la bistecca alla fiorentina, la t-bone e la porterhouse – queste ultime tre, leggermente diverse per spessore e punto anatomico, sono anche comprensive di filetto in percentuali differenti. Inoltre, nella bistecca alla fiorentina, il lombo viene anche identificato come "controfiletto". Dal vitello e dall'agnello, animali giovani, si ottiene il carrè intero dotato di costine o costolette. Dal maiale invece, la lombata attaccata a mezza vertebra viene porzionata in braciole con l'osso, talvolta provviste di "manico" – che sarebbe poi la costina. In alcune zone questo taglio viene gergalmente definito "bastone".

La lombata, oltre ad essere di costo medio-alto – a seconda dell'animale da cui viene ricavata – ha anche discrete proprietà nutrizionali. Ovviamente, come per tutti i tagli di carne e per i vari prodotti della pesca, queste dipendono soprattutto: dalla sottospecie o dalla razza animale, dal sesso, dall'età, dallo stato nutrizionale e dal livello di lavorazione. In genere, essendo naturalmente povera di tessuto connettivo, nonostante sia discretamente sollecitata nei movimenti dell'animale, la lombata è tenera, non troppo grassa – anche se ciò può variare parecchio in base alla rifilatura, alla razza e al metodo di allevamento – e mediamente digeribile.

Dal punto di vista strettamente dietetico, la lombata appartiene al I° gruppo fondamentale degli alimenti – cibi ricchi di proteine ad alto valore biologico, vitamine (soprattutto idrosolubili del gruppo B) e minerali specifici (in particolare ferro). Non mancano tuttavia il colesterolo, grassi saturi – fortunatamente non prevalenti sugli insaturi – purine in abbondanza e amminoacido fenilalanina – questi ultimi due fattori, non tollerati da chi soffre della specifica complicazione metabolica. In linea generale, grosse porzioni di lombata sono sempre sconsigliabili; ancor più nel sovrappeso, nell'ipercolesterolemia, nell'iperuricemia, nella fenilchetonuria, in chi soffre di complicazioni digestive e patologie epatiche o renali.

In cucina la lombata viene utilizzata soprattutto per preparare secondi piatti; ciò non toglie che possa costituire un ingrediente di ottima qualità per macinati selezionati destinati a sughi, polpette, hamburger ecc. Si presta alle cotture intense e veloci, come alla griglia, alla piastra ed eventualmente in padella. Essendo piuttosto morbida – a patto che venga cucinata nel modo giusto – si presta ad essere mangiata "al sangue". Nota: talvolta, la lombata senz'osso di manzo, ovvero l'entrecote, viene sostituita da un taglio di carne meno pregiato e molto meno costoso, lo scamone. Con il lombo si può produrre un salume insaccato, non macinato, chiamato lonzino.

La qualità della lombata può non dipendere soltanto dalla materia prima, ma anche dalla lavorazione. Infatti, è uno dei tagli che, nel manzo, cambia maggiormente in seguito alla frollatura, ovvero quella sorta di "mummificazione" che avviene lasciandola intera e in cella frigorifera – a bassa temperatura ma di poco sopra lo 0 °C – necessaria a far asciugare la carne e a farle maturare gusto e aroma superiori. Questa tuttavia determina una minor resa della carne, che disidratandosi e necessitando un maggior grado di mondatura prima della cottura – per scartare lo strato superficiale leggermente sgradevole dal punto di vista aromatico – perde peso e aumenta di costo. Questo, che può essere utile anche per certi animali del gruppo della selvaggina – cosiddetta carne nera – non vale invece per altre carni, ad esempio quelle di maiale.